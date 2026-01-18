Aunque parezca mentira, la misma historia mafiosa en la que se basa 'Uno de los nuestros' inspiró una comedia de Steve Martin

Nadie hace dramas criminales como Scorsese y es algo que nos lleva demostrando toda su carrera. En 1990, tras haber firmado cintas como 'Taxi Driver' o 'Malas calles' llegó una de sus obras maestras. 'Uno de los nuestros' narraba las desventuras criminales de Henry Hill con una familia mafiosa, desde la infancia hasta la caída de la organización en su vida adulta.

Tras el argumento había un libro y una historia real que motivó a Scorsese a hacer la película. Escrito por Nicholas Pileggi basándose en el recuento en primera persona de Henry Hill, el de verdad, 'Wiseguy: Life in a Mafia Family' cuenta la fascinante historia vital de este individuo con la familia Lucchese, y ha sido considerado desde entonces como una de las biografías mafiosas más informativas y valiosas que existen. Su ritmo trepidante y tono accesible influenciaron directamente la película.

No es extraño entonces que a alguien más que a Scorsese le pareciese un relato fascinante que adaptar al cine, pero la manera en la que ocurrió es de lo más particular. Antes de que el libro llegase a manos del director, antes incluso de que estuviera terminado, cuando aún Henry Hill llamaba a casa de su biógrafo Nicholas Pileggi para seguir hablando de su vida, a veces el teléfono se lo cogía su mujer. Esta resultaba ser no una persona cualquiera sino Nora Ephron, directora y guionista de cine.

Entre conversación y conversación, resulta que Hill estaba inspirando dos proyectos al precio de uno. Por un lado el libro de Pileggi, por otro una película que Ephron estaba escribiendo llamada 'Mi querido mafioso' y protagonizada por Steve Martin. Esta se basaba en una parte muy concreta de la historia de Hill, sus vivencias en protección de testigos tras haber sido informante para mafia.

Estrenada en 1990, el mismo año que 'Uno de los nuestros' y apenas unos meses antes, la película es una comedia de Steve Martin con todas las letras. Se centra en el carisma del actor para interpretar a un estereotipo italoamericano con todos los tics de la época, y su argumento explora sus dificultades para adaptarse a la vida de un ciudadano normal. No es precisamente competencia de Scorsese y de hecho fue recibida con críticas pobres, pero es curioso pensar como dos obras tan diferentes salieron del mismo sitio.

