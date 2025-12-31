"Es algo muy siniestro que decir". Jack Nicholson puso los pelos de punta a Matt Damon en el rodaje de este clásico moderno mafioso de Scorsese

Aunque en la gran mayoría de casos es el guionista el máximo responsable de los diálogos de nuestras escenas favoritas del cine, de vez en cuando a un actor se le enciende la bombilla y da con una genialidad o una locura. A lo largo de su carrera Jack Nicholson ha hecho muchas de ambas, creando escenas icónicas como la de "Here’s Johnny!" de 'El resplandor', que no estaba originalmente en el guion.

Durante el rodaje de 'Infiltrados', Scorsese también dejó suelto a Nicholson en varias ocasiones. Quizás el caso más impresionante (y uno que curiosamente pasa un tanto desapercibido en pantalla) fue con la escena en la que ejecuta a una mujer a sangre fría en la playa.

Lo contaba Matt Damon en un programa de radio, quien rememoraba como en un momento del rodaje él y Nicholson se quedaron solos hablando sobre el guion. Según Nicholson repasaba esa escena, que inicialmente era solo un octavo de página con la escueta línea de "Costello [Nicholson] ejecuta a un hombre en los pantanos", se le fueron ocurriendo ideas para "hacerla mejor" y tal cual se las fue contando a Damon. Es una de esas situaciones surrealistas que dejó a Damon tan encandilado como algo perturbado en su momento.

"Él mira el guion y dice: 'Vale. Puedo hacer eso pero creo que puedo mejorarlo. En vez de un hombre, yo haría que fuera una mujer. Así que ejecuto a una mujer. Pero no voy a estar solo. Pongo a Ray [Winstone] en la escena conmigo. Y lo hago y le disparo en la nuca como dice en el guion. Pero si dejas la cámara grabando, después de que se caiga me giro a Ray y le digo: '¡Vaya! Ha caído de una forma muy rara'. Eso es algo muy siniestro que decir. Podrías acabar la escena ahí, pero si dejas la cámara grabando, Ray adelanta un paso y revela un hacha: la va a cortar en pedazos. Podrías acabar la escena ahí, pero si dejas la cámara grabando, me puedo volver hacia Ray y le digo, 'creo que quiero tirármela de nuevo'. Esa es una frase muy siniestra... y podrías acabar la escena ahí, pero si dejas la cámara grabando Ray puede parar y me mira y me señala como "AHHHHH" [¡Te he pillado!]. Eso es algo muy siniestro que hacer porque estamos bromeando con toda la situación."

A pesar de que Damon no tenía nada que ver con la escena, estuvo ahí desde la concepción de la idea y no fue el único en escucharla. Nicholson se la comunicó posteriormente a Scorsese y este decidió seguir su instinto, al menos en parte. Toda la escena debió parecerle al director o bien demasiado macabra o demasiado enrevesada (no deja de ser un momento desconectado en medio de un montaje que tampoco merece tanta filigrana) porque al final dejó en el montaje solo hasta la parte en la que se mofa de como cae su víctima.

