Matt Damon recuerda cómo fue rodar el inolvidable final de una de sus mejores películas: "Ya se habían ido todos y yo escuché las voces de mis amigos"

Hay películas de ciencia ficción que impresionan por su factura y otras que conmueven por la humanidad que encierran. 'The Martian' podría incluirse en ambos grupos, por cómo Ridley Scott convirtió la historia del astronauta Mark Watney (Matt Damon), abandonado por error en el planeta rojo, en un retrato luminoso de resistencia y esperanza.

La película culmina con una de las secuencias más emocionantes del cine reciente: el momento en que Watney, tras meses de soledad absoluta, logra contactar con su tripulación y escuchar por primera vez en un año las voces humanas que creía que se habían perdido para siempre.

Un momento catártico

Matt Damon, que fue nominado al Oscar por este papel, recordó en una entrevista con GQ cómo fue rodar esa escena. El actor explicó que la rodó completamente solo, ya que las escenas del resto del reparto se habían rodado meses antes. "Habíamos grabado escenas con los demás actores meses antes, pero ya se habían ido todos a casa", contó.

"Ridley y yo habíamos rodado todas esas escenas, pero ahora estaba yo solo delante de la cámara. De repente, oigo en mi casco cómo el estabilizador de la cámara empieza a vibrar, como si fuera a despegar, empiezan a aparecer los efectos de luz y realmente sentí como si estuviera a punto de despegar. De pronto, oí las voces de todos esos actores que eran mis amigos, ¿sabes? Me di cuenta, pensando desde la perspectiva de este personaje: él [Watney] no había oído una voz en un año, y esas personas habían hecho ese sacrificio para volver a por él"

Esa reacción fue tan genuina que Ridley Scott decidió no rodar la escena de derrumbe que el guion había previsto para más adelante. "No nos pareció natural", explicó Damon. "Sentimos que el momento en que Watney escucha a su equipo era el punto exacto donde debía romperse emocionalmente". Y lo cierto es que esa decisión fue clave: ver en el rostro de Damon esa mezcla entre alivio, gratitud y la tristeza, encapsula toda la vulnerabilidad de un hombre que ha pasado por todos los límites de la soledad.

Pero más allá de la épica espacial, 'The Martian' funciona como un homenaje a la curiosidad y la obstinación humanas. A lo largo del filme, Watney sobrevive gracias a su ingenio, su sentido del humor y su voluntad de seguir adelante, convirtiendo su aislamiento en un testimonio de optimismo. Scott lo muestra no como un héroe clásico, sino como un ser humano corriente que se enfrenta a lo imposible.

Esa diferencia es, según el actor, lo que separa a Watney de otro de sus personajes espaciales más recordados: el Dr. Mann de 'Interstellar'. Mientras Mann se consume en su egoísmo y paranoia, Watney se salva por su confianza en los demás. Esa creencia, sumada a la soberbia dirección de Scott y al tono esperanzador del guion, convierte a 'The Martian' en una rareza dentro del cine de supervivencia: una historia sobre cómo el ingenio, la empatía y la cooperación pueden ser tan poderosos como la ciencia misma.

