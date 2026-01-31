El récord más silencioso de la TV estadounidense lo tiene Ice-T: veinte años en pantalla y una proeza que ha logrado sin alardes

En el competitivo universo del entretenimiento norteamericano, alcanzar la estabilidad es un privilegio reservado para unos pocos elegidos que logran conectar de forma genuina con la audiencia. Sin embargo, existen casos en los que la constancia y el saber hacer se alinean para dar lugar a trayectorias que desafían cualquier estadística lógica, convirtiendo a figuras que venían de mundos completamente distintos en rostros imprescindibles de la cultura popular.

La historia de Ice-T es, sin duda, una de esas crónicas que dejan a cualquiera con la boca abierta por lo inesperado de su evolución. El que fuera uno de los pioneros del rap más crudo y polémico de los años ochenta ha terminado logrando una hazaña que muchos actores de método envidiarían, porque tal como lo informó ET Online en su momento, el artista se ha convertido oficialmente en el actor masculino con más tiempo en la historia de la televisión estadounidense en horario de máxima audiencia.

Este hito lo ha conseguido gracias a su papel como el detective Odafin Tutuola en la mítica serie 'Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales', un personaje al que lleva dando vida de forma ininterrumpida desde el año 2000.

"No sé por cuánto tiempo lo haré"

Lo más curioso de todo este asunto es que lo que empezó como una colaboración temporal para unos pocos episodios se acabó convirtiendo en un trabajo de por vida que ya suma casi un cuarto de siglo. Mientras otros compañeros de reparto han ido y venido, o se han marchado buscando nuevos proyectos, Ice-T se ha mantenido al pie del cañón y sin soltar ni un solo alarde innecesario.

Sin embargo, dentro del mismo programa tuvo que hacer mención a su compañera Mariska Hargitay, que ostenta el título femenino, incluso con una temporada adicional a su favor.

Sobre la continuidad de su personaje en la serie, Ice-T afirma que el primer año que hizo el programa, sólo pensaba que "No sé cuánto tiempo lo haré. Pero luego, después de un año, mi contadora me mostró una gran cifra, '¿Qué cifra es esa?, le pregunté'. Y me dijo: 'Son los ingresos residuales'". Así que, por 250.000 dólares por episodio en la actualidad, tendremos mucho detective Tutuola por delante.

Foto de Hollywood.com

