Antes de 'Ley y orden: UVE', Mariska Hargitay estaba empeñada en triunfar con la comedia. Hasta que un vidente le dijo que nanay

Hoy en día, tras 27 temporadas de 'Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales', es casi imposible imaginar el papel de Olivia Benson con el rostro de nadie que no sea Mariska Hargitay. Sin embargo, en un principio a la actriz ni se le pasaba por la cabeza estar en la serie policíaca. Es más, ella lo que quería era triunfar en su género predilecto: la comedia.

De hecho, casi tiene su gran oportunidad en 'Friends', tal como reveló este martes hablando con Amy Poehler en el podcast Good Hang. «Hice pruebas para Friends, tantas veces», comenta la actriz convencida de que podía haber sido Monica en la mítica sitcom. A pesar de que no terminaba de triunfar, la actriz estaba empeñada en que «acabaría en una sitcom o en haciendo comedia.»

Graciosa y preciosa, combinación mortal

Con esta convicción de que su carrera como actriz estaba en la comedia, Hargitay fue formándose en ese campo durante los años 80, incluyendo el estudiar improv en The Groundlings, una de las "canteras" habituales de cómicos en Los Angeles. Sin embargo su gran oportunidad, más allá de apariciones esporádicas, nunca parecía llegar.

Hasta que un día se encontró con la primera persona que le dijo que la comedia era el camino equivocado: un vidente al que le aconsejaron ir:

«Estoy en Los Ángeles, actriz en apuros (...) Fui a Nueva York, lo que hacía unas tres veces al año para ir al teatro y entonces me encontré con este vidente. Todos me dijeron "Dios mío, Mariska, tienes que ver a este vidente. Es increíble...". Conduje hasta algún sitio de Long Island para ver a este hombre y empezó a decirme cosas increíbles (...). Le escuchaba con mucha atención. Me dijo "¿Ves esta cara que estás poniendo ahora mismo?, ¿Ves esta cara?" Dije "Sí". Y él dice "Vas a ser famoso por esa cara. Te vas a mudar a Nueva York y vas a ser famosa por esa cara."»

Algo a lo que la actriz respondió con un rotundo no, insistiendo en su empeño de que iba «a ser cómica porque soy graciosa y preciosa y esa es una combinación mortal.» Declaración que le importó entre poco y nada al vidente, quien respondió «me importa una mierda lo que digas, vas a ser famosa por esa cara.»

Seis meses después, jura, la llamaron para hacer 'Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales', el papel que le cambió la vida.

