Las 7 mejores series de comedia de 2025 (por ahora)

Hace un tiempo, todas las televisiones y servicios de streaming decidieron ponerse de acuerdo: reír sin más, con las sitcoms de toda la vida, estaba sobrevalorado. Ahora tenías que echar una lágrima por cada carcajada para considerarse un producto apto para un público aparentemente elevado, llegando a aberraciones como considerar 'The Bear' una comedia hilarante, cuando lo que pretende es destrozarte por dentro. Por suerte, sigue habiendo series con las que reírse a mandíbula batiente sin necesidad de que te rompan el corazón después: ¡Si es lo que estabas buscando, bienvenido a esta lista de las mejores comedias de 2025!

Un aviso antes de empezar: he intentado tan solo poner comedias más o menos puras. Sí, 'The Pitt' tiene elementos graciosos, pero no es una comedia, y 'The Bear' tiene un par de alivios cómicos para mitigar el nerviosismo de cada plano, pero si la calificara como "serie de risa" estaría majareta. Aclarado esto, ¡vamos con la lista de lo mejor que llevamos en comedia televisiva hasta julio de 2025!

Hacks (temporada 4)

Dirección: Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky Reparto: Jean Smart, Hannah Einbinder, Megan Stalter, Paul W. Downs

Aunque la temporada 4 empezó algo dubitativa, poniendo una vez más en jaque la amistad obsesiva entre Deborah y Ava, pocas cosas hay más divertidas que el ritmo cómico vertiginoso entre Jean Smart y Hannah Einbinder, que tienen tan bien pillado el tono de 'Hacks' que su química podría asemejarse a las mejores screwball comedies. Además, en esta nueva tanda de episodios hemos tenido un resurgir de Jimmy y Kayla, la llegada de Dance Mom y la lucha por mantener un late night en el aire en una época donde el público parece haberles dado la espalda. El resultado es fascinante, fantástico, inigualable, entrañable e hilarante. Si en 2026 se termina, lo hará con la cabeza bien alta.

The Studio

Dirección: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez Reparto: Seth Rogen, Catherine O'Hara, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders, Kathryn Hahn

Puede pecar de ser café para los más cafeteros, pero esta sátira despiadada de Hollywood es perfecta para los tiempos que corren, con una industria más preocupada por el dinero que por el arte, por más que Matt Remick se empeñe en lo contrario. En tan solo 10 episodios, la serie de Apple TV+ que lo ha revolucionado todo es capaz de sacudir a las franquicias (incluyendo el 'Kool-Aid' de Martin Scorsese), el cine de autor y el despilfarro habitual de la industria. 'The Studio' era una serie más que necesaria, rodada como los ángeles (ese capítulo 2 en plano secuencia) y con la que, a poco que sepas de cine, no vas a parar de reír. Además, tiene todos los números para arrasar en los Emmy y los Globos de Oro, ¿qué más quieres? ¡Gracias, Sal Saperstein!

Los ensayos (temporada 2)

Dirección: Nathan Fielder Reparto: Nathan Fielder

¿Qué es 'Los ensayos'? ¿Es un documental, un reality, una comedia extraña, un drama chocante e insólito, una serie de autoayuda? Sí a todo. Pero, ante todo, es un proyecto inaudito de Nathan Fielder, que lleva años ensayando con la comedia y preguntándose hasta dónde puede estirarla, cómo puede crear algo más que una clásica risotada. El resultado es una temporada 2 fascinante, inconmensurable y tremendamente rara. Bajo la excusa de mejorar el índice de accidentes aéreos, Fielder empieza a investigar, cubrir todas las posibilidades y gastarse el dinero de HBO en todo tipo de sets absurdamente gigantescos que dan lugar a momentos gloriosos. Nunca sabes lo que te vas a encontrar al empezar otro episodio, y esa es la grandeza de 'Los ensayos', Ojalá más gente tuviera la carta blanca de Fielder para hacer experimentos como este.

En la victoria o en la derrota

Dirección: Carrie Hobson, Michael Yates

En el mismo año en que Pixar estrenó con todo lujo y oropel 'Elio' también lo hizo su primera serie original, 'En la victoria o en la derrota', que vino plagada de polémicas y no tuvo, ni de lejos, la publicidad y la campaña de márketing de la película. Sin embargo, es, probablemente, lo mejor que ha hecho el estudio en muchos años, sin sentirse constreñidos por el formato, lanzando ideas visuales al vuelo y logrando ir mucho más lejos de lo que nadie les había pedido. Es graciosa, tierna e innovadora, rompe cualquier idea preconcebida sobre una serie de Pixar y hace que te enamores de unos personajes fantásticos en un 'Rashomon' familiar que deja huella. Ya que aparentemente no tendrá temporada 2, siempre podemos refugiarnos una y otra vez en una de las mejores series de Disney+.

Impostura

Dirección: Benito Skinner Reparto: Benito Skinner, Wally Baram, Mary Beth Barone, Adam DiMarco, Rish Shah

¿Cuántas comedias de personas que descubren su sexualidad en la universidad hemos visto a estas alturas? Y, sin embargo, ninguna es tan graciosa como 'Impostura', o al menos como sus primeros episodios, plagados de chistes rápidos, personajes que enganchan y tramas que van mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría pensar al leer el argumento. Influye, claro, que Benito Skinner es un nuevo creador con voz propia que ha entrado con muchísima fuerza dispuesto a contar su verdad. Es cierto que hacia el final cae en dejes telenovelescos, pero no rompe el tono que crea sabiamente a lo largo de 8 episodios fantásticos.

Rick y Morty (temporada 8)

Dirección: Dan Harmon

Por buenos que sean los episodios de la temporada 8 de 'Rick y Morty' (que muchos de ellos lo son), no puede sorprender. Y eso, quieras que no, es un problema. A lo largo de 71 episodios, la serie nos ha acostumbrado a universos paralelos, gigantescos concilios de Ricks, monstruos alienígenas de todo tipo y planetas donde puede pasar cualquier locura, y ha perdido su capacidad de sorpresa. Pese a todo, sigue siendo muy graciosa, y en esta tanda de episodios demuestra que se ha sabido sobreponer perfectamente a la marcha de Justin Roiland, dando más profundidad a Jerry y deshaciéndose de algunos tópicos que estaban lastrando las últimas temporadas. Reírte, te ríes. ¿Qué más puedes pedir después de doce años?

Big Boys (temporada 3)

Dirección: Jack Rooke Reparto: Dylan Llewellyn, Jon Pointing, Camille Coduri, Izuka Hoyle

Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Y más cuando quien se va una serie tan fantástica como 'Big Boys': siempre sonriente, siempre distinta, siempre repleta de detalles. Aunque en la temporada 3 ha bajado el nivel de humor y de brutalidad cómica para subir el de la emoción (al fin y al cabo, es una despedida), la serie nos deja a su manera: agridulce, con una sonrisa triste y una carcajada interrumpida por una lágrima furtiva. Es una comedia pura, sí, pero en solo 18 episodios las despedidas duelen, porque hemos aprendido a querer a estos personajes como si fueran nuestra propia pandilla de la universidad. Siempre cometiendo errores, siempre aprendiendo, siempre evolucionando, siempre riendo. Una maravilla.

