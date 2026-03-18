Para transformar a Jacob Elordi en la criatura de 'Frankenstein' fue necesario un trabajo de maquillaje de 10 horas. Un trabajo espectacular y justo ganador del Óscar

La nueva versión de 'Frankenstein' dirigida por Guillermo del Toro ha sorprendido a todos por su combinación de narrativa clásica y efectos prácticos de última generación. Pero más allá de la historia de Victor Frankenstein y su creación, lo que realmente ha llamado la atención es la impresionante transformación de Jacob Elordi en la Criatura. Convertirse en este icónico monstruo no fue tarea fácil: el actor pasó 10 horas al día, aplicándose un maquillaje compuesto por 42 prótesis, 14 de ellas solo en cabeza y cuello, hasta completar 500 horas durante el rodaje. La dedicación de Elordi, sumada a la maestría del equipo de maquillaje, llevó a que la película se alzara con el Oscar a Mejor Maquillaje y peluquería, un reconocimiento más que merecido por el nivel de detalle y precisión de esta labor artesanal.

La creación de la Criatura

El maquillador encargado, Mike Hill, admitió que esperaba que Elordi se quejara en algún momento de las largas jornadas -en este vídeo se puede ver el proceso de transformación-: "Cuando conocí a Jacob, le dije: 'Mira, me vas a odiar a las 2 de la mañana y yo te voy a odiar por odiarme, pero tenemos una película que hacer'". Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula: "Es el hombre más amable del planeta. El hombre más paciente del planeta. Diez horas al día, 56 veces, y ni una sola vez se quejó. Y ahora somos buenos amigos". Su compañera de equipo, Jordan Samuel, añadió que a veces debían llegar al plató a las seis o siete de la mañana para empezar la transformación, que incluía permanecer de pie durante largas horas mientras se aplicaban las prótesis.

Mike Hill explicó que el proceso de maquillaje buscaba algo más que un simple monstruo: "Para la Criatura, sí, básicamente tenías que empezar de cero y, ya sabes, no fijarte en ninguna interpretación anterior". La intención era que la criatura pareciera sacada del siglo XIX, con detalles geométricos que mostraran la creación meticulosa de Victor Frankenstein: "No tenía que parecer una víctima de un accidente. Tenía que parecer que había sido fabricado con precisión". La precisión y la visión artística del equipo se refleja en cómo la Criatura parece un cuerpo reconstruido pieza por pieza, mostrando tanto aciertos como errores del experimento.

Jacob Elordi también compartió su experiencia: "Dejé de usar el reloj y simplemente esperaba a que llegara la camioneta. Eso significaba que era hora de irme. No desayunaba, almorzaba ni cenaba, ni pensaba en términos de mañana, tarde o noche. Era solo una vez". Guillermo del Toro destacó la dedicación del actor: “Jamás vino a quejarse conmigo. Jamás vino a decirme: ‘Estoy cansado. Tengo hambre. ¿Puedo irme?’. Y trabajaba jornadas de 20 horas”. Esa combinación de paciencia, talento y disciplina fue lo que convirtió a Elordi en una criatura irreconocible y fascinante en pantalla.

En el artículo de TheWrap se explica que Jacob Elordi no veía las 11 horas de maquillaje como un sacrificio, sino como una parte clave de su preparación para el personaje. Según el actor, ese tiempo era “la cantidad perfecta” porque le permitía entrar mentalmente en el papel antes de rodar. Elordi lo explicó durante una entrevista en 'The Tonight Show':

"Bueno, la verdad es que fue el tiempo perfecto. No tienes tanto tiempo cuando estás rodando para poder meterte de lleno en algo"

Para él, pasar tantas horas inmóvil mientras el equipo aplicaba las prótesis le daba algo que normalmente no existe en un rodaje: tiempo para desconectarse de su propia identidad y transformarse en el personaje. El actor añadió que ese proceso funcionaba casi como un ritual de preparación:

“Fue el tiempo perfecto para poder dejar todo esto atrás y convertirme en otra cosa”

El resultado final fue tan impactante que la película se llevó el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería, reconociendo el trabajo de Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey. Hill resumió la esencia de la transformación: "Lo que intentábamos hacer era prácticamente mostrar el interior de un cuerpo humano al exterior para que todos lo vieran. Por eso las venas se ven tan claramente". Cada detalle, desde la estructura del cuerpo hasta las costuras visibles de la piel, refleja la meticulosidad de un equipo que buscaba que la Criatura no solo impresionara, sino que también contara una historia a través de su aspecto.

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