Meses después de fracasar en cines, se estrena en streaming una explosiva y radical película de ciencia ficción que merece una segunda oportunidad

No deja de impresionar cómo Estados Unidos se comen todo tipo de parodia sobre ellos a pasos agigantados. Milenios de imperios caídos y un montón de obras distópicas no han sido advertencia suficiente para que terminen atrapados en una deriva decadente que ya se acerca a lo imparodiable.

Con todo, se siguen resistiendo a que alguien desde fuera se lo señale a través del cine u otros tipos de obra, siendo más benevolentes con críticas hechas desde dentro aunque mucho más imprecisas o desinteresadas en problemas estructurales. Quizá por eso no ha terminado de calar una película tan potente como ‘The Running Man’.

Corre por tu vida

Edgar Wright regresa para refrendar su condición como uno de los mejores directores de cine fantástico en un blockbuster de acción y ciencia ficción frenético que adapta una de las obras más mordaces de Stephen King. Con Glen Powell al frente, la película acaba de estrenarse en streaming a través de SkyShowtime.

Las divisiones entre clases sociales se han vuelto muy pronunciadas, y la única manera de que los menos privilegiados puedan ascender son a través de varios concursos donde son puestos realmente a prueba. “The Running Man” es el más duro de ellos, con tres concursantes siendo perseguidos por asesinos de élite durante varios días. Ben Richards debe competir a la fuerza para salvar a su familia de la desesperación y la enfermedad, aunque el sistema intentará convertirlo en un villano para hacer más gloriosa su muerte.

Aunque la obra de King ya tuvo su primera adaptación en los ochenta, tratando de respetar ese carácter más estrambótico al que todavía no se ha llegado, esta no terminaba de llegar a ciertos extremos que trataban de señalar lo cerca que se estaba de ser un Estado fallido. La desatención a la ciudadanía y el cebo con espectáculo crean un panorama casi apocalíptico ante el que es necesario respuesta.

‘The Running Man’: directa y con ritmo

Muchas de las cosas que ‘The Running Man’ coloca en un terreno fantástico se acercan peligrosamente cada vez más a ser retrato documental y social, y su afilada incitación a responder la hacen un blockbuster atípico por todos lados. Algo que va de la mano de un Powell que se sale de su encanto habitual para hacer un personaje más espinoso, aunque divertido por esa habilidad para el disfraz que el actor sabe siempre aprovechar.

Wright trata de poner toda la artesanía posible a la hora de plasmar este mundo, dándose vuelo para rodar acción con ese impecable sentido del ritmo y también del entretenimiento (esa increíble versión de ‘Solo en casa’ que monta es suficiente para elevar la película). Sin ser de sus clásicos imprescindibles, da una película estupenda con la que recuperar cierto vigor perdido en sus últimas obras.

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