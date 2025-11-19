Me he puesto ‘Perseguido’ en Netflix antes de ver el remake de Edgar Wright, y sigo creyendo que se queda corta para Stephen King y Arnold Schwarzenegger

Hasta qué punto adaptar un libro de nuevo es un remake es una línea muy complicada de trazar, porque se pueden elaborar interpretaciones bastante opuestas de un mismo material. Por supuesto, el cinismo al que nos empuja Hollywood nos lleva a pensar que sólo nos topamos con estas nuevas adaptaciones porque ya hubo una versión previa.
Es posible que Edgar Wright tenga una pasión fuerte y genuina por el libro de Stephen King, y de ahí que quiera llevar ‘The Running Man’ a ese punto medio perfecto entre ser próximo al original y tener estilo propio. Todo lo que hemos visto hasta el momento parece mirar más a la novela que a lo que hizo en su momento ‘Perseguido’, la primera adaptación de la misma.
Entrando al juego
Por supuesto, es bastante distinta porque esta ochentera película está más orientada a ser un vehículo de Arnold Schwarzenegger con el clásico guión explosivo de Steven E. de Souza. Con Paul Michael Glaser tomando la dirección, esta distópica sátira se puede ver en streaming a través de Netflix, así como en HBO Max, cosa que decidí hacer antes de ver la versión de Wright.
Ben Richards era una agente de la ley llevado a atacar a sus semejantes por obligación de un sistema cruel y decadente además de totalitario. Esto le lleva a ser enemigo del Estado, y cuando es capturado es obligado a participar en el programa de mayor éxito. Uno donde los concursantes deben correr por su vida, al ser la diana de un grupo de cazadores expertos en matar.
Todo esto se muestra en una exhibición de diseño de producción estrambótico aunque muy apropiado para el mundo futurista que plantea. Uno donde la promesa neoliberal ha creado un totalitarismo opresivo y desquiciante, donde la telerrealidad y la masacre son opio necesario para distraerse de la cruda realidad. La parte del show que monta el personaje de Richard Lawson tiene el grado de disparate necesario para señalar lo marciana que es la situación.
‘Perseguido’: una distopía absurda
Aun así, siendo una película de Schwarzenegger escrita por De Souza, cualquier matiz o idea interesante hay que tirarla por la ventana porque se ha venido a otra cosa. Entre acción violenta y chistes antes o después de cada sopapo, acabamos expuestos al mismo espectáculo que el material trata de señalar como pernicioso. Por supuesto, tampoco se atreve ir a los extremos del final del libro, dejándonos más una muestra de cómo de simple podría haber salido ‘Desafío total’ de no tener a un autor de verdad detrás.
No es que el material de base sea precisamente elevado, no deja de ser otra distopía extrema donde las víctimas son carnaza para el entretenimiento como lo es también ‘La larga marcha’. Aun así, hay muchas cosas sin aprovechar que Wright podría perfectamente explotar, sobre todo teniendo en cuenta que la realidad en la que vivimos no se diferencia tanto del contexto en el que salió ‘Perseguido’, así que sus ideas todavía cuentan.
