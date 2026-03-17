Christopher Nolan cree que esta película tiene uno de los mejores giros finales de la historia: "Es increíble, cambia por completo lo que has visto"

La historia del cine está repleta de finales inolvidables, y algunos de ellos se deben a giros que dejan patidifusos al espectador. Da igual quien seas, pues hasta al mismísimo Christopher Nolan le ha pasado en más de una ocasión, pero hay un giro final que le marcó tanto que todavía hoy lo destaca como uno de los mejores de la historia del cine.

El director de 'Interstellar' confiesa en Filmaclock que el giro final con el que se quedó estupefacto fue el de 'El corazón del ángel', el inolvidable thriller de terror de 1987 en el que un detective privado que pasa por una mala racha (Mickey Rourke) es contratado por un hombre misterioso (Robert De Niro) para encontrar a otra persona desaparecida. Nolan comenta lo siguiente sobre su final:

Es una película que hizo Alan Parker que tiene un giro final increíble, que cambia por completo lo que has visto. Y me fascinó bastante. No recuerdo qué edad tenía cuando la vi por primera vez, unos 16 años. Podías volver a verla y sorprenderte de no haber notado ciertos elementos de la historia que llevaron a ese final. Así que era una película que te pillaba por sorpresa, pero que era justa contigo, ¿sabes? Y si volvías a verla, tenías una experiencia bastante diferente.

El cineasta también sigue reflexionando sobre la importancia de los giros finales al señalar que "más recientemente, la gente habla mucho de 'El sexto sentido' o 'Sospechosos habituales', de películas de este tipo. Pero creo que a menudo ha habido películas interesantes donde la historia te sorprende al final de alguna manera o hacia el final de alguna manera que te hace replantearte lo que has visto".

Además, tampoco se olvida de la película que lanzó su carrera: "En el caso de 'Memento', no se trataba tanto de un giro inesperado al final, sino más bien de una relación cambiante con el personaje principal. Un personaje del que empiezas a desconfiar a lo largo de la historia y empiezas a cuestionar lo que te muestra, lo que te cuenta. Me pareció un tema interesante con el que jugar".

Si os habéis quedado con ganas de recuperar 'El corazón del ángel', ya sea para verla por primera vez o porque hace tanto que ya nos os acordáis demasiado de ella, la tenéis disponible en streaming tanto en el catálogo de Filmin como en el de Shadowz.

En Espinof | Todas las películas de Christopher Nolan ordenadas de peor a mejor

En Espinof | La película de ciencia ficción de Disney que Christopher Nolan considera uno de sus mayores placeres culpables: "Tiene uno de los finales más extraños de la historia del cine"