Los Oscars 2026 han sentado varios récords irrepetibles. Gemelos con estatuilla, la primera victoria de Noruega y la mujer más nominada de la historia sin ganar ni una vez

La gala de los Oscars 2026 vino con las sorpresas justas, aunque nos dio algunas alegrías y nos ha dejado varios momentos muy curiosos, sobre todo en retrospectiva. Siempre hablamos de récords con cada nueva ceremonia, pero la verdad es que este año los Oscars se han marcado varios momentos históricos y de paso han reventado algunas barreras que ya hacía falta cargarse.

Hay una primera vez para todo

Esta ceremonia ha sido importante para romper varios techos de cristal. Por un lado tenemos a Jessie Buckley, la primera actriz irlandesa en ganar un Oscar a Mejor actriz principal por su actuación en 'Hamnet'. También Michael B. Jordan ha hecho historia al ser el primer actor en ganar un Oscar a Mejor actor por interpretar a dos hermanos gemelos en 'Los pecadores'.

En cuanto a apartados más técnicos, Autumn Durald Arkapaw ha sido la primera mujer de la historia en ganar el Oscar a Mejor cinematografía, también por 'Los pecadores', además de ser la primera persona negra en ganar en esta categoría. Ejae, 24, Ido & Teddy Park han sido los primeros surcoreanos en ganar el Oscar a Mejor canción original por 'Golden', que de paso también es la primera canción de K-Pop que gana un premio de la Academia.

'Las guerreras K-Pop' marco varios hitos para Corea del Sur, porque con su victoria como Mejor película de animación también ha significado que Maggie Kang y Michelle L.M. Wong son las primeras personas de ascendencia surcoreana en ganar un Oscar animado... Y en unos premios que suelen ignorar bastante las contribuciones de asiáticos-americanos, es muy significativo.

Noruega también se ha llevado una alegría: 'Valor sentimental' supone el primer Oscar a Mejor película internacional para el país escandinavo.

Aunque uno de los récords más curiosos lo ha batido Amy Madigan, que se ha llevado a casa el Oscar a Mejor actriz de reparto por su trabajo en 'Weapons'. Madigan ha sentado precedente con el rango de tiempo más grande entre su primera nominación y su primera victoria: fue nominada por primera vez en 1986 por 'Dos veces en la vida', y desde entonces ha tardado 40 años en ganar la estatuilla.

En el lado más triste tenemos a la compositora Diane Warren, que parece que siempre es dama de honor y nunca la novia. Oficialmente se ha convertido en la persona con más nominaciones, acumulando 17 candidaturas sin haber ganado en ninguna ocasión.

La guinda del pastel en cuanto a récords posiblemente se la llevan 'Los cantantes' y 'Dos personajes intercambiando saliva', los dos cortometrajes de acción real que han empatado este año. Tan solo habíamos tenido un empate entre cortos en toda la historia de los Oscars, y fue en 1995.

En Espinof | Oscars 2026. Dónde ver en streaming 'Una batalla tras otra', 'Los pecadores', 'Las guerreras K-pop' y todas las películas ganadoras



