Autumn Durald Arkapaw hace historia y se convierte en la primera mujer en ganar el Óscar a mejor dirección de fotografía por 'Los pecadores'

La noche no está tan siendo tan triunfal como se esperaba para 'Los pecadores', pero eso no ha impedido que Autumn Durald Arkapaw acabe de hacer historia al convertirse en la primera mujer en el ganar el Óscar a mejor dirección de fotografía por su trabajo en la excelente película de Ryan Coogler.

Lo cierto es que esta nunca ha sido una categoría muy dada a reconocer el trabajo de las mujeres, pues solamente otras tres mujeres habían sido nominadas hasta ahora: Rachel Morrison por 'Mudbound', Ari Wegner por 'El poder del perro' y Mandy Walker por 'Elvis'. Todas ellas salieron derrotadas.

Arkapaw se ha impuesto esta noche a Adolpho Veloso por 'Sueños de trenes', Michael Bauman por 'Una batalla tras otra', Dan Laustsen por 'Frankenstein' y Darius Khondji por 'Marty Supreme'.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | 'Las guerreras K-Pop' es la mejor película de animación del año. El bombazo de Netflix vuelve a hacer historia en los Oscars 2026