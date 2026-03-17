Ya sabemos por qué Sean Penn no fue a la gala de los Oscars. Estaba con Zelensky mientras ganaba su tercera estatuilla: "Es un amigo de verdad"

Mientras Hollywood celebraba la gran noche de los Oscar, uno de los premios más comentados de la gala fue el de Sean Penn, que ganó su tercera estatuilla por su interpretación del Coronel Lockjaw en 'Una batalla tras otra', la película dirigida por Paul Thomas Anderson. Sin embargo, no acudió a la ceremonia ni pudo subir a recoger el premio.

El agradecimiento de Zelensky

El actor decidió no asistir a la gala porque se encontraba reunido con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con quien mantiene una estrecha relación desde el inicio de la invasión rusa. Fue el propio Zelensky quien confirmó el encuentro al publicar una fotografía de ambos en redes sociales, agradeciendo públicamente el apoyo del actor.

"Sean, gracias a ti, sabemos lo que es un verdadero amigo de Ucrania. Has apoyado a Ucrania desde el primer día de la guerra a gran escala. Esto sigue siendo cierto hoy. Y sabemos que continuarás apoyando a nuestro país y a nuestro pueblo".

Durante la gala, el encargado de recoger el premio en su nombre fue Kieran Culkin, ganador del Oscar al mejor actor de reparto el año pasado. Al anunciar la ausencia de Penn, el actor lo hizo con cierto tono irónico ante el público del Dolby Theatre: "Sean Penn no pudo estar aquí esta noche, o no quiso, así que aceptaré el premio en su nombre".

Penn lleva años implicado en causas humanitarias y políticas. En el Festival de Cine Lumière del año pasado habló -según se recoge en Variety- sobre cómo su activismo forma parte de la misma motivación que guía su trabajo artístico y personal.

"No sé si diferencio entre levantarme por la mañana, ir a mi taller y construir un mueble, ir a un plató de cine y actuar o dirigir una película, o cualquier cosa que haya hecho trabajando en el ámbito de las ONG o con el documental Superpower"

Además, el actor también reflexionó sobre los riesgos de implicarse en conflictos políticos o sociales, dejando claro que esa necesidad de contribuir forma parte de su forma de entender la vida.

"Siento que siempre busco aportar algo. A veces no lo consigo; a veces me doy cuenta de que estoy empeorando la situación. Hay que sopesar los riesgos y beneficios de todo, para la situación, no para uno mismo".

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