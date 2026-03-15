Amy Madigan y Sean Penn son los mejores actores secundarios del año. Los Oscars 2026 se rinden a los villanos más icónicos de los últimos años

La gala de los Premios Oscars empieza como cada año con uno de los primeros titulares entregando uno de los premios actorales. Esta vez se ha arrancado con mejor actriz secundaria, una de las categorías con más incertidumbre hasta el momento, que ha ido finalmente a Amy Madigan.
La gran villana de 'Weapons' se llevó un merecido reconocimiento por darnos uno de los looks y personajes más memorables de 2025, llevando a la película de Zach Cregger a una nueva dimensión. Es un estupendo hito para el cine de terror, que tuvo una noche agridulce en los Oscars 2026 con 'Los pecadores' y su paso decepcionante.
Un interesante círculo se cierra para Madigan, que ya dio un momento histórico en los Oscars al negar el aplauso a Elia Kazan en su premio de honor. Pero es también un justo reconocimiento a una actriz que siempre ha tenido oficio, entrega y profesionalidad aunque los focos no siempre le hayan acompañado.
La temática villanesca continuó más tarde con el premio a mejor actor secundario, que fue para el antagonista de 'Una batalla tras otra'. Así, Sean Penn logra estar en la historia de los Oscars con tres galardones, aunque no fue a recoger este último premio.
Sin quedar claro ni al presentador si no pudo ir o no quiso, Penn muestra de nuevo su relación abiertamente hostil con unos premios que, aun así, no pueden evitar rendirse a él cuando da una actuación imperial, tal y como hace en la monumental película de Paul Thomas Anderson.
En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos
En Espinof | Las mejores películas de 2025
