Acaba de estrenarse en HBO Max el gran fenómeno de terror del año. Una historia tan inquietante como fascinante del director de 'Barbarian'

Después de conquistar a los espectadores en la gran pantalla, el gran fenómeno de terror 'Weapons' acaba de estrenarse en streaming, justo a tiempo para Halloween. La nueva película de Zach Cregger se coronó como una de las experiencias más intensas y comentadas del año y por fin podremos volver a disfrutarla desde casa.

Tras conseguir que todos temieran alquilar un Airbnb con 'Barbarian', Cregger ha vuelto a demostrar que domina el género, construyendo una historia que mezcla misterio, paranoia y humor negro con una precisión quirúrgica. La trama arranca en un pequeño pueblo donde, una noche a las 2:17 de la madrugada, todos los niños de la clase de Justine (Julia Garner) desaparecen sin dejar rastro. Y a partir de ese momento, ya nada vuelve a ser lo mismo.

La propuesta más original del año

Lejos de seguir las fórmulas clásicas del género, 'Weapons' propone una historia tan enigmática como absorbente. La desaparición de los niños no es solo el detonante del horror, sino también una excusa para explorar la culpa, el miedo y la fragilidad de lo cotidiano. Julia Garner interpreta a una profesora desbordada por el desconcierto y las acusaciones, mientras Josh Brolin encarna a un padre que se niega a aceptar la pérdida. Entre ambos le añaden cierta profundidad emocional a una historia cargada de tensión.

Además, lo que más ha trascendido de 'Weapons' es su capacidad para generar conversación. Desde su estreno, la película se convirtió en todo un fenómeno cultural y es imposible de olvidar a la enigmática tía Gladys (Amy Madigan), una de las presencias más inquietantes del filme. De hecho, ya han puesto en marcha una precuela centrada en el personaje.

Pero detrás del delirio colectivo que ha causado, tenemos una película inteligente y muy bien construida. Cregger lleva su estilo aún más lejos aquí, combinando terror y comedia sin perder nunca el control del tono. Cada plano y cada diálogo están diseñados para mantener la incomodidad y la curiosidad, y somos incapaces de apartar la mirada.

Y cuando llega el final, lo hace con un golpe de efecto fantástico, inquietante y que nos deja muchas de preguntas. Lejos de frustrarnos, ese cierre nos fascina, porque 'Weapons' no busca ofrecer respuestas, sino dejarte con la sensación de haber visto algo distinto, provocador y brillante. Qué mejor momento que ahora que se acerca Halloween para volver a verla en HBO Max.

