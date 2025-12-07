Hoy en Netflix, la excelente miniserie que batió récords con 112 millones de visualizaciones y se convirtió en la más vista de la plataforma

Han pasado ya más de cinco años desde el estreno de la miniserie que se convirtió en la más vista de la historia de Netflix con 112,8 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días disponible en la plataforma. Ese honor acabó perdiéndolo, pero 'Gambito de dama' todavía ocupa un lugar privilegiado en el Top histórico de series de Netflix.

'Gambito de dama' fue en su momento un título que tardó la friolera de 30 años en concretarse. No fue hasta que Netflix apostó de forma decidida por ella cuando Scott Frank pudo hacer realidad su sueño de adaptar la novela de Walter Trevis sobre la ajedrecista Beth Harmon que mezcla realidad y ficción.

Imprescindible

Dejando a un lado su gran trabajo en el guion, es evidente que el gran acierto de Frank fue elegir a Anya Taylor-Joy para dar vida a Beth Harmon. Ya era una actriz bastante prometedora por aquel entonces, pero su paso por 'Gambito de dama' hizo que su carrera cambiase para siempre. Y es lógico, pues está extraordinaria en un personaje que le permite mostrar un tremendo rango interpretativo sin que la miniserie se limite nunca a ser algo para su lucimiento personal.

De hecho, otra de las bazas de 'Gambito de dama' es lo bien acompañada que está Taylor-Joy y que todos ellos tengan su punto justo de protagonismo para tener entidad sin acaparar nunca demasiada presencia. Ese equilibrio resulta clave para que la serie respire en términos dramáticos y además enganche al espectador con todo lo que va sucediéndose.

Y es que Frank se acerca a las formas del biopic, pero siendo consciente de que tiene mucha más libertad para moverse dentro de esa fórmula. Seguramente ese sea uno de los motivos para optar por una estructura lineal para contar la historia de Beth Harmon, ya que no es esclavo de la realidad y puede ir añadiendo en cada momento lo que considere necesario para ir construyendo lo que vendrá después.

Todo ello llevó a que 'Gambito de dama' se convirtiese en un fenómeno sin precedentes hasta entonces entonces en Netflix. Tanto es así que esos 112,8 millones de visualizaciones la convirtieron no solamente en la miniserie más vista de la plataforma hasta entonces, pues tampoco ninguna temporada de una serie regular había llegado aún a esas cifras.

Es cierto que su reinado en el segundo aspecto fue breve, pues un par de meses más tarde llegaba 'Los Bridgerton', cuya primera entrega fue hasta los 113,3 millones de visualizaciones, pero conseguir ese récord habla mucho del acontecimiento que fue 'Gambito de dama. ¡Si hasta creó un pequeño boom hacia el ajedrez en la vida real!

En su momento se especuló con una posible temporada 2 y hasta la propia Taylor-Joy comentó cómo le gustaría que siguiera la historia de Beth Harmon, pero nada llegó a salir adelante. Frank dejó claro que eso podría "arruinar lo que ya contamos", y es difícil llevarle la contraria en eso...

