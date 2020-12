"Decían que las historias sobre ajedrez no funcionaban". El creador de 'Gambito de dama' habla de los 30 años y 11 reescrituras que necesitó para producir el éxito de Netflix

La excepcional 'Gambito de dama' se ha convertido en una de esas series que logrado trascender su condición de producción audiovisual al uso para ganarse el estatus de fenómeno de masas; algo que, independientemente de su desbordante calidad técnica y artística, se ha visto reflejado en los más de 62 millones de visionados que consiguió durante sus primeros 28 días en el catálogo de Netflix.

Pero llegar ya no sólo a rozar el éxito, sino a abrazarlo sin ningún tipo de miramientos, no es una tarea sencilla bajo ningún concepto. Y esto lo ha confirmado el guionista, productor y creador de la miniserie Allan Scott durante una entrevista reciente con BBC News, en la que comentó que el camino para materializar la historia de Beth Harmon estuvo llenos de puertas cerradas.

“Siempre creí que era algo que la gente querría ver, pero cada estudio al que fui, sin importar lo renombrado que fuese el director implicado, dijo, ‘Oh, no, no, las películas sobre ajedrez no funcionan’”.