'Gambito de dama' no tendrá temporada 2: Scott Frank no quiere "arruinar lo que ya contamos" en la serie de Netflix con Anya Taylor-Joy

'Gambito de dama' se hizo hace bien poco con el Emmy a la mejor serie limitada del año. Todo hacía pensar que así sería hace unos meses, pero la llegada de 'Mare of Easttown' sembró la duda hasta el último momento. Tampoco estaba claro que esos rumores sobre una posible segunda temporada de la serie de Netflix fuesen a cristalizar en algo, pero definitivamente no será el caso.

"Contamos la historia que queríamos contar"

Debido al enorme éxito de la miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy, se empezó a hablar de una segunda temporada. Hasta la propia actriz dejó caer cuál le gustaría que fuese el eje de la misma, pero Scott Frank, cocreador de 'Gambito de dama', no pudo ser más claro al respecto cuando le preguntaron tras su triunfo en los Emmy:

Lo siento muchísimo. Odio decepcionar a alguien, pero no. Creo que contamos la historia que queríamos contar y me preocupa, bueno, déjame decirlo de otra forma, me aterroriza que si contásemos más, arruinaríamos lo que ya contamos.

Y es que esa siempre es una posibilidad cuando continúas una historia que has dejado cerrada con acierto. Eso no ha impedido multitud de decepciones a lo largo de los años por la aparente necesidad de Hollywood de seguir explotando lo que haya tenido éxito, por lo que me alegro que no vaya a ser el caso de 'Gambito de dama'.

Eso sí, una cosa es no querer hacer una segunda temporada de 'Gambito de dama' y otra que el mismo equipo no vaya a volver a colaborar. pues el productor ejecutivo William Horberg no dudó en afirmar lo siguiente:

Por supuesto que vamos a seguir trabajando juntos y estamos intentando encontrar otra historia que contar con la misma pasión y el mismo equipo de asombrosos artistas.

Por lo que 'Gambito de dama 2' no, pero otra serie con los mismos responsables detrás sí es una posibilidad. Mejor así creo yo, ¿y vosotros?