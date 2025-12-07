¡Vuelven Seth Rogen y Rose Byrne! Apple TV+ nos da el mejor regalo anticipado de Navidad y renueva una de sus mejores series por una tercera temporada

A veces la vida puede ser un poquito más llevadera gracias a pequeños detalles como un mensaje inesperado, un atardecer bonito o, lo que es aún mejor —y con una diferencia abismal—, la renovación de una de las mejores comedias que nos ha dado la pequeña pantalla en una larga, larguísima temporada. Si te estás preguntando cuál es porque no has leído el titular, me estoy refiriendo a la genialérrima 'Platónico' de Apple TV+.

¡A abrir el Shitty Little Bar!

Tal y como ha trascendido este mismo fin de semana, la división audiovisual de la tecnológica de Cupertino ha dado luz verde a una tercera temporada del show protagonizado por Seth Rogen y Rose Byrne y cocreado por Nick Stoller —sí, el director de la película de 'Kool-Aid' en 'The Studio'— y Francesca Delbanco. De hecho, la pareja de showrunners ha celebrado así la buena nueva en un comunicado de lo más escueto e institucional.

"No podríamos estar más emocionados de volver al mundo de 'Platónico' con nuestros increíbles colaboradores, Rose y Seth, y con Sony y Apple".

Por su parte, Matt Cherniss, responsable de programación de Apple TV+, ha sido algo más efusivo con el anuncio, haciendo referencia a la subida de calidad que experimentó 'Platónico' en su segunda tanda de episodios —algo sorprendente si tenemos en cuenta la brillantez de la primera—.

"'Platónico' es la prueba de que no hay dúo mejor para hacernos reír a carcajadas frente a las crisis de la mediana edad que Seth y Rose. Nick y Francesca lograron la rara hazaña de llevar la serie a otro nivel en la segunda temporada y, junto con nuestros socios en Sony, estamos deseando ver qué preparan para la tercera".

Por el momento no ha trascendido una fecha de estreno ni de inicio de rodaje de la nueva temporada, que continuará narrando la historia de amor —platónico, eso sí— entre Will y Sylvia, y cómo se les dan las cosas abriendo y gestionado su Shitty Little Bar. Si necesitamos tener el corazón calentito en algún momento de la próxima temporada televisiva, ya tenemos serie para hacerlo.

