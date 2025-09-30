HOY SE HABLA DE

'Weapons' no hubiese sido lo mismo sin Bill Hader. Su director explica cómo su amigo logró elevar una de las mejores películas del año

Nada como un buen consejo de un buen amigo para convertir llevar tu película a un nuevo nivel

Hader
Qué importante son las conexiones, las sinergias y el feedback de gente de confianza durante el proceso creativo. Una opinión, una mirada o una "idea monstruo", de esas que parecen una locura sin pies ni cabeza pero que derivan en cambios interesantísimos, procedente de una persona ajena al proyecto pueden marcar la diferencia y llegar a elevar una producción ya de por sí sólida a nuevos e insospechados niveles.

Ole mi arma

El caso de 'Weapons', uno de los —le pese a quien le pese— bombazos de terror que nos ha dejado el curso cinematográfico 2025, ilustra a la perfección esta máxima, y lo hace por partida doble, ya que su director contó con el apoyo de dos grandes profesionales del medio para confeccionar una experiencia que puede gustar más o menos pero que, desde luego, es complicado que deje indiferente.

El primero de ellos, y ya hablamos sobre el tema hace cosa de un mes, fue nada menos David Fincher, que acompañó a Cregger durante la fase de preproducción y, más tarde, durante la posproducción, donde le invitó a romper las normas técnicas preestablecidas para permitir que su relato volase libre y alto acorde a su potencial sobre el papel y al material filmado.

Por otro lado, y tal y como ha explicado el cineasta durante una entrevista con The Hollywood Reporter, también contó con la inestimable ayuda de su buen amigo Bill Hader. La función del cómico, actor y responsable de esa maravilla titulada 'Barry' no fue otra que sugerir un pequeño cambio en el guión que terminó siendo determinante para el buen funcionamiento de la historia: incluir a Alex, el único niño que no desaparece en la noche que sirve de detonante a los acontecimientos de 'Weapons', en el ritual de Gladys.

“Bill Hader es un amigo mío. Hablábamos sobre el guion, y creo que fue idea suya. Me dijo algo como: ‘Deberías encontrar la manera de implicar a [Alex] para que él mismo se sienta implicado’. Así que fue en una conversación con él cuando se me ocurrió la idea de que Alex robara algo [para Gladys]. Era una forma de darle cierta culpabilidad para que pudiéramos creer más fácilmente que quizá no contaría nada [a las autoridades], porque sentía que era responsable y tan culpable [como Gladys], aunque sabemos que no lo era. Pero, en cierto modo, sí lo es”.

Con esta decisión, Cregger consiguió dar más coherencia a la actitud de Alex frente a las autoridades y al modo en que lidia con su situación en la película. Y, de paso, redondear una de las sorpresas más grandes que han aterrizado este año en la gran pantalla y que, probablemente, ocupará un espacio en no pocas listas en diciembre con lo mejor de los últimos 12 meses. 

