"Me abrió mucho la mente". Cómo David Fincher ayudó al director de 'Weapons' a crear un auténtico bombazo y se ganó un hueco en los agradecimientos

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que 'Weapons' es la película de terror de este verano. No obstante, si algo destaca entre su desquiciado tono, su impoluta factura técnica, su notable estructura narrativa no lineal con puntos de vista alternos y su particular poso literario, es la cantidad de incógnitas que siembra durante su metraje y que responde a regañadientes —si es que decide hacerlo—. Pero ojo, porque una de las más grandes no está integrada en el relato sino en su rulo de créditos.

Gracias, Dave

¿Que de qué leches estoy hablando? Pues básicamente de que el nombre del mismísimo David Fincher aparece en la sección de agradecimientos del largometraje firmado por un Zach Cregger que, durante una entrevista con Variety, ha explicado cómo el maestro responsable de joyas como 'Seven', 'Zodiac' o 'Perdida' le ayudó a confeccionar su última obra.

Según comenta el cineasta, Fincher fue especialmente útil a la hora de abordar el proceso de postproducción. Algo que no debería sorprender si tenemos en cuenta el cariz particularmente obsesivo del bueno de David no sólo en set, sino también en la sala de montaje y con el uso de los efectos visuales y demás herramientas de pospo.

“Es simplemente un tipo muy servicial. Estuvo disponible para mí durante la preparación, y luego estuvo muy disponible durante el proceso de postproducción. Vio la película y tuvo un montón de pensamientos muy constructivos y me dio un montón de ideas. Me ayudó a aprender más sobre el proceso de edición y a pensar en él de una manera nueva que no estaba disponible para mí cuando hice Barbarian. Así que me abrió mucho la mente”.

Cregger profundizó un poco más en la labor de "Dave" —así le llama, así que parece que hay confianza— y en cómo le sugirió romper hasta cierto punto las normas, sobre todo en lo que respecta a lo estrictamente técnico, y no dar ni un solo plano por perdido hasta que no pase por el filtro de la edición.

“Hay cosas con las que pensé que simplemente tenía que conformarme. Pensé: ‘Bueno, esta es la toma que tengo. Es la mejor toma. Y no es perfecta, pero, por Dios, nada lo es’. La actitud de Dave es: ‘Siempre se puede mejorar, y tienes muchas herramientas a tu disposición en las que puede que no estés pensando’. Así que, desde el reencuadre hasta la estabilización, el ADR y todo tipo de cosas, fue realmente genial. Honestamente, aprendí mucho sobre cómo preparar, qué lentes usar. Rodé esto mayoritariamente en anamórfico, y no respeté del todo lo limitante que es el anamórfico en el proceso de postproducción. Así que cosas como esas, cosas técnicas”.

La verdad es que es complicado no sentir un mínimo de envidia sana leyendo estas declaraciones. Lo que se tiene que aprender con David Fincher en un par de sesiones de pospo bien vale su peso en un agradecimiento.

