¿Judy y Nick son pareja en 'Zootrópolis 2'? Su actriz de voz lo tiene bastante claro: "Haz con ella lo que quieras"

Ginnifer Goodwin no solo es conocida como la voz de la agente Judy Hopps en 'Zootrópolis', sino que también es madre de dos niños pequeños. Y como madre, se ha visto obligada a escucharse a sí misma una y otra y otra vez: el resultado es que ha entendido mejor a su personaje, sí, pero también que ha aprendido a querer la película como pocas personas en el mundo. Al fin y al cabo, no le quedaba más remedio.

La pareja de la coneja

Así, en una entrevista con Variety, Goodwin ha respondido, de la manera más elegante que se puede, a la pregunta que estaba pululando por la cabeza de todos después de ver 'Zootrópolis 2': Nick y Judy, aunque no se besen... son novios, ¿no? "No me he metido en esa madriguera de conejo, pero lo que me gusta más de Disney es que se celebran diferentes tipos de amor. Igual que 'Frozen' es una celebración del amor entre hermanas, lo que la gente vea en 'Zootrópolis' es válido". Vamos, que ni sí, ni no, ni todo lo contrario.

Hicimos esta película para el público, así que haz con ella lo que quieras. Como miembros del público, nos ponemos en los espacios mentales de los personajes cuando la estamos viendo, y lo abarco todo. Lo único que diré es que Jason Bateman y yo bromeamos acerca de la criatura que saldría de la unión de Judy y Nick, y él apuntó que un zorro (fox) y una coneja (bunny) harían un "funny".

Pero, efectivamente, si has visto dinámicas de relación entre ambos personajes no te lo has inventado en tu cabeza: tanto Goodwin como Jason Bateman hablaron del tema. "Hablamos de que Judy y Nick están ahora en la fase en la que os acabais de mudar juntos, cuando una relación aún es nueva, pero vivís de repente en la misma casa y estáis averiguando qué hacer. Siento que, sin duda, estos personajes son almas gemelas. Eso ni siquiera necesita discutirse". ¿Veremos un beso en 'Zootrópolis 3' o la relación de amigos entre ambos es más que suficiente? ¡Lo veremos más pronto que tarde!

En Espinof | Adoro la amistad entre Judy y Nick y su evolución en 'Zootrópolis 2', por eso creo que convertirla en un romance sería una idea terrible

En Espinof | Las mejores películas de 2025