'Dragon Ball Super', todo lo que sabemos sobre el esperadísimo regreso de Goku en esta nueva etapa para el anime sin Akira Toriyama

La serie de anime de 'Dragon Ball Super' se despidió oficialmente en 2018, y desde entonces tenía a los fans de Goku esperado su ansiado regreso para seguir adaptando el manga. Desde luego, la muerte de Akira Toriyama en 2024 fue un revés tremendo para la saga, que parecía haberse paralizado hasta nuevo aviso tras la pérdida de su creador.

Aunque como ya sabemos, 'Dragon Ball' es imparable, y planea su regreso a lo grande en 2026 con una nueva etapa muy especial para el anime. Vamos a repasar todo lo que sabemos por el momento sobre el regreso de 'Dragon Ball Super' y qué esperar del futuro de la serie.

Volver a empezar

El regreso de 'Dragon Ball Super' viene repartido en dos bloques. Por un lado tendremos 'Dragon Ball Super: Beerus', que se encargará de rehacer 'La batalla de los dioses' con una mejora de animación para poner el anime al día con las técnicas punteras de los animes más modernos.

También nos adelantan que la resurrección de Freezer también tendrá un remake, y en principio se apunta a que los arcos clave de 'Dragon Ball Super' pasarán por este remaster. La idea es que el anime tenga menos capítulos, con un ritmo mejorado, un acabado visual más puntero, e incluso se han vuelto a doblar los diálogos. Un remake en toda regla para que Goku recupere el trono.

La siguiente etapa

La cosa no termina ahí, tras terminar con Beerus y Freezer, la idea es que 'Dragon Ball Super' continúe adaptando el manga de Toyotaro y Toriyama donde se quedó la serie en 2018.

Así que después llegará 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol', que adaptará el Arco de Moro del manga. Después todavía nos quedaría por delante el arco de Granolah y los arcos del Instituto centrados en Goten y Trunks, así que si desde Toei quieren mantener el ritmo estacional, todavía tendríamos bastante material por adaptar.

Los primeros vistazos

Con el anuncio de 'Dragon Ball Super: Beerus' durante Dragon Ball Genki Dama Festival en enero de 2026 se dejó ver un primer poster centrado en Goku y Beerus, apuntando al remake de 'La batalla de los dioses'.

Durante el evento Dragon Ball Games Battle Hour en abril se dejó ver un primerísimo tráiler de 'Dragon Ball Super: Beerus', en el que podemos ver estas mejores de animación que defiende el productor Akio Iyoku y que ya viene calentando motores a lo grande.

"También hemos añadido nuevas escenas, y mejorado la calidad del arte. Hemos remasterizado todos los cortes, y reconstruido la historia por completo", dijo el productor del anime "Nuestro propósito con esta edición mejorada es poder plasmar el mundo de 'Dragon Ball Super' y la creación del maestro Toriyama con una mayor precisión y fidelidad".

Respecto a 'The Galactic Patrol', aún nos toca ser un poco más pacientes y por el momento solo se ha dejado ver una imagen centrada en Goku y Vegeta.

¿Cuándo llega esto?

Ya se ha confirmado que 'Dragon Ball Super: Beerus' tendrá su pistoletazo de salida el próximo otoño de 2026. En principio será una temporada limitada, que podemos esperar que ronde los 12 episodios y se extienda durante el trimestre.

Así que 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol' no verá la luz hasta 2027, una vez hayamos terminado con el remake. Ahora bien, por el momento Toei no se ha mojado con su fecha de estreno y tendría sentido esperarla para finales de ese año.

Cómo ponernos al día

Si necesitamos refrescar un poco 'Dragon Ball' de cara a su regreso, la mejor opción para fichar todas las series y películas es seguir nuestra guía de visionado. Por suerte, tenemos todo el material esencial disponible en streaming, empezando desde el principio. Respecto a las series principales de la saga, podemos seguirlas aquí:

En Espinof | Antes de arrasar del todo con 'Dragon Ball', a Akira Toriyama casi le cancelaron su primer gran manga

En Espinof | 'Caballeros del Zodiaco', 'Dragon Ball', 'Heidi' y otros animes clásicos de los años 60, 70 y 80 que se pueden ver en streaming para volver a la infancia







