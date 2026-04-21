'Dragon Ball Super' corregirá su peor arco argumental con un épico remake. Su primer tráiler pone los pelos de punta a cualquier fan

Hace ya dos años que falleció Akira Toriyama, y desde ese tristísimo momento 'Dragon Ball Super' entró en un hiato indefinido del manga. En este tiempo hemos tenido 'Dragon Ball Daima' y el final de subproductos como 'Super Dragon Ball Heroes', pero la pieza principal que iba a hacer avanzar la franquicia se había quedado en pausa... hasta ahora, cuando se ha desengrasado contando la misma historia por tercera vez.

Goku ha pillado un Beerus

En 2013, tras 16 años sin nuevas aventuras oficiales de Goku y compañía, se estrenó en cines 'La batalla de los dioses', que daba inicio a una nueva etapa para 'Dragon Ball' y presentaba a un nuevo villano, el dios de la destrucción, Beerus. Dos años después, la película se adaptó a serie en el primer arco argumental de 'Dragon Ball Super', alargándola a 14 episodios que suscitaron la ira de los fans, y con razón.

Diseños mal realizados, una animación deplorable y un guion alargado a más no poder hicieron que 'Dragon Ball Super' empezara con mal pie, a pesar de que después pudiera corregir su trayectoria. Sin embargo, se van a sacar la espinita clavada con 'Dragon Ball Super: Beerus', un remake de la saga (o sea, la tercera vez que se va a contar lo mismo) en tan solo 6 episodios que prometen, ahora sí, una animación brutal y fluida, diseños épicos y una historia condensada con un toque inesperado.

El tráiler se ha presentado en el evento Dragon Ball Games Battle Hour de Los Angeles, y al final del mismo esconde una pequeña gran sorpresa final que va adelantando que quizá este metraje no adapte solo de 'La batalla de los dioses', sino el inicio de algo más. Habrá que esperar para saber más al respecto, pero todos los ojos están puestos en el "Día de Goku" (el 9 de mayo), donde quizá tengamos incluso noticias del reinicio del manga por parte de Toyotaro. Esperemos que no lancen un kamehameha a nuestras esperanzas.

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