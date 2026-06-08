La temporada 2 de 'Yona of the Dawn' está en marcha tras 11 años de espera, pero su autora tiene otro regalo para los fans con nuevos capítulos de manga

Después de ya diez años de espera, los fans de 'Yona of the Dawn' ('Akatsuki no Yona', también conocida como 'Yona, princesa del amanecer' en España) se habían hecho a la idea de que el anime no iba a continuar nunca. Pero el año pasado el icónico shojo nos dio una alegría tremenda confirmando que su segunda temporada está en marcha.

El último empujoncito

Lo nuevo de 'Yona of the Dawn' ya está en producción, y a menos que haya una sorpresa de última hora mejor esperar el regreso del anime para 2027. Eso sí, mientras tanto su creadora Mizuho Kusanagi se ha puesto manos a la obra para lanzar nuevos capítulos de manga.

Y es que 'Yona of the Dawn' terminó oficialmente el pasado diciembre, tras 16 años en publicación y 47 volúmenes recopilatorios. Pero Kusanagi ya está trabajando en una historia secundaria que servirá como epílogo al manga y será recopilada en el volumen 48.

Por ahora se han lanzado dos capítulos de este epílogo y el tercero marcará el final definitivo de la historia paralela. Kusanagi ha acompañado el anuncio con una ilustración de Hak, quien viaja a los dominios de la Tribu del Viento tras muchos años fuera para resolver ciertas cuentas pendientes.

'Yona of the Dawn' es un anime de fantasía con un escenario ambientado en las culturas asiáticas. Cuando el reino de Kouka cae con un golpe de estado, el rey es asesinado y la princesa Yona es obligada a huir de su hogar. Con la ayuda de su guardaespaldas Hak, Yona empieza a reunir a sus aliados para salvar el reino de su padre de los invasores. La primera temporada constó de 24 capítulos y 3 OVAs y se puede ver en AnimeBox.

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