"Hacía algo inesperado todos los días". Jared Leto volvió a desmadrarse para interpretar a Skeletor en 'He-Man y los Masters del Universo'

El de 'He-Man y los Masters del Universo' es, probablemente, uno de los fracasos en taquilla más tristes e injustos de los últimos años en lo que respecta al panorama del blockbuster Hollywoodiense. El revival ochentero dirigido por Travis Knight tiene mil y una virtudes que ensalzar y que bien merecerían una millonada en el box office internacional, incluyendo un reparto de lo más inspirado que hace brillar aún más la colorida aventura épica en Eternia.

Leto en su salsa

No obstante, entre el nutrido surtido de intérpretes del largometraje —y siempre con permiso del Nicholas Galitzine protagonista—, es de recibo destacar a un Jared Leto que enamora con su Skeletor. Un villano de la función que encarna la masculinidad más tóxica y frágil y que canaliza, entre lo temible y lo ridículo, la esencia de uno de los antagonistas más icónicos de la década de los 80.

Por supuesto, como cabía esperar, la interpretación de Leto estuvo marcada por sus más que comentadas conductas "peculiares" —por etiquetarlas de algún modo— en el set de rodaje; algo que ha quedado confirmado por el propio Knight, quien ha explicado en una entrevista con ScreenRant que el actor se las apañó para hacer algo inesperado todos los días de filmación. Todo ello, por supuesto, deshaciéndose en elogios hacia su desempeño.

Hacía algo inesperado todos y cada uno de los días. Cosas que podían encantarme, que podían horrorizarme, que podían hacerme reír... Pero eso es parte del personaje. Skeletor es un villano icónico de los 80. Es divertido, da miedo, intimida, es inseguro, tiene una pinta muy guay. Y Jared sabía que quería esforzarse lo máximo posible con este personaje. Quería crear un villano memorable. Y creo de verdad que lo ha conseguido, porque es muy divertido de ver. Es terrible, entretenido y divertidísimo de ver. Y eso parte de conseguir a un actor que es extraordinario en lo que hace y darle permiso para que haga su cosa.

Pero, ¿qué cosas hizo el no tan bueno de Jared para poner patas arriba el set de rodaje? Entre sus lindezas, tal y como explica el realizador, estuvo pringarse la cara con un líquido similar a la sangre para perturbar al resto de actores con los que compartía escena; una decisión que, más allá del exabrupto, tiene una justificación interpretativa de lo más interesante.

Creo que una de las cosas que hizo, y entiendo por qué la hizo, fue mientras vestía su traje de músculos protésico. Tenía puesto este vestuario increíble, pero su cara seguía siendo la de Jared porque se reemplazaba completamente por una calavera de CGI. Pero él no quería que el resto de actores con los que compartía las escenas le mirasen y viesen a Jared. Quería que le mirasen y viesen algo aterrador. Así que se ponía esta especie de maquillaje pringoso por la cara como si fuese sangre. Daba un miedo terrible. No parecía Skeletor, pero le daba al otro actor algo para jugar, lo que es, hasta donde yo entiendo, un acto de generosidad, porque está mirando a este otro intérprete y queriendo asegurarse de que puede vivir en la escena con él.

Eso sí, por si quedaba alguna duda, Travis Knight ha subrayado que Jared Leto no se sumergió en su método habitual con el que se las hizo pasar canutas a sus compañeros de producciones como 'Escuadrón Suicida', a los que, entre otras cosas, enviaba cabezas de animales muertos para capturar la esencia del Joker en su interior. Luego que si Mads Mikkelsen opina ciertas cosas sobre este tipo de actores.

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