Mads Mikkelsen critica a los actores de método: "es una gilipollez"

Los actores de método a menudo nos impresionan por los límites a los que son capaces de llegar para meterse dentro de la psique de sus personajes. Aunque Daniel Day-Lewis es uno de los intérpretes más conocidos en este campo, en los últimos años han surgido cada vez más actores que no dudan en mantenerse dentro de personaje durante larguísimos periodos para pulir su interpretación.

Y aunque muy a menudo nos impresionan... el que no está impresionado para nada con este método es Mads Mikkelsen.

Ni método ni métoda

Durante una entrevista con CQ UK para promocionar 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore', Mikkelsen habló de cómo ha sido convertirse en Grindewald para la película y cómo enfocó el personaje. De hecho el actor danés confirmó que nunca utiliza las estrategias de los actores de método y que no entiende por qué tanto bombo, diciendo que todo el tema es "una gilipollez".

"Puedes llevar [la preparación] hasta la locura. ¿Y si es una película de mierda, qué es lo que crees que has conseguido?", dijo Mikkelsen. "¿Me tiene que impresionar que no te hayas salido de personaje? ¡Te tendrías que haber salido desde el principio! ¿Cómo te preparas para hacer de un asesino en serie? ¿Te vas a tirar dos años probando?."

Mikkelsen no se quedó solamente ahí, también señaló cómo es imposible recrear completamente ciertos personajes, especialmente para los actores que participan en dramas de época e intentan mantenerse totalmente dentro de su personaje.

"¿Me voy a fumar un cigarrillo? Pero este es de 2020, no de 1870... ¿Cómo puedes vivir con ello?", bromeó el actor. "Es demasiado pretencioso". "Los medios siempre están en plan... 'Oh dios mío, es que se lo ha tomado tan en serio, así que debe de ser fantástico, ¡démosle un premio! Y entonces se empieza a hablar de ello, y todo el mundo lo sabe, y se convierte en una realidad", dijo también el actor, criticando la atención de los medios como el principal incentivo para los actores de método.

A pesar de sus críticas hacia los actores de método, esto no significa que no admire o respete a ciertos a actores, pero dice que sus actuaciones se deben al propio talento de los intérpretes y a la dirección, no a vivir constantemente dentro de su personaje.