En el Amazonas, el rodaje de un documental con Will Smith condujo al descubrimiento de una nueva especie de anaconda gigante de 7,5 metros

Para los actores, muchas veces los proyectos de cine los llevan a lugares insospechados o los hacen ser parte de la historia, sin embargo, cuando de documentales se trata, la cosa se pone mucho más seria, como le pasó a Will Smith en una serie documental que llevó al actor a algunos de los lugares más extremos del planeta, viviendo uno de los momentos más impactantes de su vida en la Amazonia ecuatoriana.

Mientras las cámaras de National Geographic seguían una expedición científica en plena selva, el equipo se encontró con una anaconda gigante de aproximadamente 7,5 metros de longitud, una aparición que terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos más comentados de la producción (y de la biología).

Un encuentro inesperado en las aguas del Amazonas

La expedición estaba liderada por el profesor Bryan Fry, de la Universidad de Queensland, quien trabajaba junto a miembros de la comunidad indígena Waorani para estudiar la fauna local y los efectos de la actividad petrolera sobre el ecosistema. Lo que comenzó como una investigación ambiental tomó un giro inesperado cuando los investigadores detectaron la enorme silueta de una anaconda en las aguas turbias de la selva inundada.

La magnitud del reptil dejó impresionados tanto a los científicos como al propio Smith. Aunque las anacondas verdes ya son consideradas las serpientes más pesadas del mundo, encontrar un ejemplar de semejante tamaño resulta extraordinario incluso para los estándares de la Amazonia.

Más que una serpiente gigante

El hallazgo tuvo un valor científico que fue mucho más allá del impacto visual. Durante la expedición, los investigadores obtuvieron muestras genéticas que contribuyeron a reforzar estudios recientes sobre las anacondas del norte de Sudamérica.

Estas investigaciones apuntan a que algunas poblaciones amazónicas pertenecen a una especie distinta de la anaconda verde que durante décadas se creyó única en toda la región.

Esta investigación puso nuevamente el foco sobre las amenazas que enfrenta este ecosistema. La contaminación derivada de la explotación petrolera, la pérdida de hábitat y la presión humana sobre los ríos amazónicos continúan afectando a numerosas especies. Como depredadores ápice, las anacondas funcionan además como indicadores del estado de salud de toda la cadena alimentaria.

Gracias a la visibilidad internacional de Will Smith y al alcance de National Geographic, el descubrimiento trascendió el ámbito científico para convertirse en una poderosa muestra de lo que aún permanece oculto en la mayor selva tropical del mundo, así, la gigantesca anaconda no solo protagonizó uno de los momentos más memorables de la serie, sino que también recordó que la Amazonia sigue siendo un territorio lleno de misterios y riqueza biológica.

Fotos de NatGeoTV

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