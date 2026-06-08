Esta noche en TV, 91 minutos de pura comedia de enredos con secuencias musicales que han quedado para siempre en el recuerdo

Son semanas realmente estupendas para aquellos mitómanos y adoradores de parte del Hollywood clásico que se podía representar con la filmografía de Marilyn Monroe, ya que la misma está rellenando las parrillas de la programación televisiva. Hoy es el turno de otra película icónica como ‘Los caballeros las prefieren rubias’ (’Gentlemen Prefer Blondes’).

Rubia pero no tonta

Monroe comparte pantalla con Jane Russell en una alocada comedia de nuevo con números musicales que esta vez está a cargo de un experimentado y siempre estimable Howard Hawks. Un buen espacio para que se luzca la estrella del momento, dando un espectáculo que se puede ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:25 (se puede encontrar también en streaming a través de Movistar+).

Dos atractivas modelos, una morena y otra rubia, se embarcan en un crucero por el océano que las dirigirá de Estados Unidos a París. Allí causarán sensación, lo que llevará a una de ellas a intentar aprovechar la situación para cazar a un marido rico. Su único impedimento será un detective privado colocado allí por el padre de su novio para vigilar sus pasos.

Hawks se aventura de esta manera por primera vez en el cine musical, a pesar de ser un género que tuvo sus apogeos durante buena parte de su carrera. En los cincuenta hubo una nueva ola que, aparte de los puros ejercicios de la MGM, también trataba de introducir secuencias a las películas para justificar nuevamente su condición de espectáculo que la televisión no podía igualar.

De ahí que muchas veces estos números musicales parezcan introducidos a la fuerza como piezas de otro engranaje distinto, que en este caso corresponde a otro fenómeno como las comedias de enredos alocadas (y rancias) sobre mujeres cazafortunas. Hawks se limita a menudo a seguir las fórmulas, aunque lo haga con una exquisitez superior a la mayoría.

Esto ayuda a sostener ‘Los caballeros las prefieren rubias’ más allá de sus evidentes flaquezas. Pero si por algo consigue pervivir es por esa secuencia musical tan glamourosa con Marilyn Monroe siendo icono absoluto, y que es la escena más referenciada en diferentes obras posteriores para homenajear a la actriz. Sólo ese momento forma parte indiscutible de su legado.

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