'Días de Trueno 2' continúa adelante tras el éxito de 'Top Gun: Maverick' y acaba de fichar a un director que nadie esperaba

Aunque Tom Cruise estuviera tras el guion de 'Días de Trueno', allá por 1990, lo cierto es que la película ocultaba bastante regular que era una especie de trasunto de 'Top Gun' pero cambiando los aviones por coches. De hecho, compartieron el mismo director, Tony Scott, que no pudo conseguir la misma magia en taquilla: recaudó 157,9 millones y dio dinero, pero no lo suficiente para plantearse una secuela en su momento. Sin embargo, el tiempo ha pasado y ahora entra dentro de esa vorágine llamada "cine de culto". Y quizá, ahora sí, sea el momento.

Días de Tom

Ahora, 36 años después de la película, y después del éxito de 'Top Gun: Maverick', parece que esa ansiada segunda parte por fin se está haciendo realidad. De hecho, The Hollywood Reporter afirma que el director que se hará cargo de ella será Jonathan Levine, conocido por '50/50', 'Casi imposible' o 'Memorias de un zombie adolescente'.

A priori es una elección extraña, dado que en los últimos años se ha especializado en comedia tontuela, pero en Paramount quieren darle un voto de confianza después de que su última película, 'Mr. Irrelevant', tuviera un éxito abrumador en los pases de prueba. Sabremos si el público real está igual de apasionado el 25 de diciembre (una fecha entre 'Vengadores: Doomsday', 'Dune 3' y 'Jumanji: Open World'), aunque para entonces es ya probable que, sea cual sea el resultado, esté metido en plena producción de 'Días de Trueno 2'.

Aparentemente, después de 'Digger' y antes de meterse de lleno en 'Top Gun 3', esta será la siguiente película del actor, dispuesto a ser de nuevo Cole Trickle y meterse en un coche de carreras a toda velocidad a sus 64 años. Eso sí, es seguro que Nicole Kidman no repetirá como su interés amoroso. De hecho, de los actores principales tan solo Cary Elwes tiene cartas para volver a interpretar al mayor rival de Cruise en el circuito.

Una vez más, a rebufo de 'Top Gun': la historia se repite.

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