Christopher Nolan cambió muchas cosas de 'La Odisea', pero casi todas tienen una explicación (y hacen que la película sea mejor)

Cuando Christopher Nolan anunció que adaptaría 'La Odisea' de Homero, era evidente que no iba a trasladar al cine sus más de 600 páginas de forma literal. Y, aun así, tras la publicación de las primeras imágenes y el estreno de la película, no tardaron en aparecer las críticas por las numerosas diferencias respecto al texto original.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que 'La Odisea' nunca ha sido un texto fijo. Nació como un relato de tradición oral que fue transformándose durante siglos antes de quedar por escrito, por lo que reinterpretarla forma parte de su propia esencia. Aunque se haga con ciertas licencias de contexto histórico.

Ojo, que a partir de aquí habrá muchos spoilers

Ciertas licencias poéticas

Nolan aprovecha la libertad de interpretar el texto original para construir una versión más compacta, emocional y contemporánea del viaje de Odiseo, sacrificando algunos episodios, reinventando personajes y modificando el desenlace para reforzar los temas que siempre han definido su filmografía: la culpa, la familia, la guerra y el precio de ser un héroe.

Uno de los cambios más llamativos afecta a Penélope. En la obra de Homero, Telémaco llega a reprender a su madre y le recuerda que hablar es un asunto de los hombres. Sin embargo, Nolan invierte esa dinámica y convierte a Penélope en una figura mucho más firme y menos sumisa, capaz de plantar cara tanto a su hijo como a los pretendientes.

Por otro lado, en el poema original, Odiseo mantiene relaciones tanto con Calipso como con Circe durante su largo viaje de regreso a Ítaca, aunque la película elimina por completo ese aspecto y presenta a un protagonista que permanece fiel a Penélope durante toda la historia. Incluso modifica algunos episodios para evitar esas relaciones, reforzando la idea de que su único objetivo es regresar junto a su familia.

Nolan llega a prescindir de episodios muy conocidos, como la estancia con los feacios o la isla de los lotófagos. Y también transforma otros momentos icónicos: los lestrigones dejan de ser gigantes que lanzan enormes rocas para convertirse en guerreros acorazados, mientras que la huida del cíclope elimina el famoso engaño de "Nadie".

Además, aunque Atenea mantiene un papel importante como guía de Odiseo, muchos de los dioses desaparecen de la historia. Zeus, Poseidón, Hermes o Heracles apenas tienen presencia, una decisión coherente con el enfoque más realista que Nolan buscaba en la película. En lugar de intervenir físicamente, la voluntad divina se expresa a través de señales de la naturaleza, como tormentas, rayos o terremotos.

Por último, la mayor diferencia respecto al poema de Homero está en el desenlace. En el texto original, Penélope pone a prueba a Odiseo antes de reconocerlo, las familias de los pretendientes buscan venganza y Atenea debe intervenir para detener una nueva guerra. Nolan elimina toda esa parte y apuesta por un cierre mucho más íntimo: tras la batalla, Penélope abraza inmediatamente a Odiseo y ambos abandonan Ítaca juntos.

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