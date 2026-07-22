El director de 'Naruto' afirma que explorará el lado oscuro del anime, y creo que va a dar justo en el clavo: "Lo que te hace único te da poder"

Después de años perdida en el limbo, las cosas comienzan por fin a moverse para la película en acción real de 'Naruto'. El propio Masashi Kishimoto ha confirmado que el proyecto ha cogido carrerilla y además Lionsgate ya anda a la búsqueda de sus protagonistas.

Destin Daniel Cretton, que está a punto de estrenar 'Spider-Man: Brand New Day', será el encargado de traer Konoha a la gran pantalla. Y la verdad es que creo que entiende de maravilla la obra de Kishimoto.

Hay que clavar al protagonista

Como pasaba con 'One Piece', si no aciertas con el protagonista, el live action de de 'Naruto' no tiene nada que hacer. Clavar a Naruto Uzumaki, encontrando un actor que haga suyo el espíritu del ninja, es uno de los grandes desafíos de la película. Pero creo que Cretton ya tiene una base ideal porque ha captado por qué tantos fans de han enamorado del personaje.

En una entrevista reciente con Rolling Stone, Cretton habló del desarrollo de la película. No se mojó demasiado, pero confirmó que no tiene miedo a explorar el aspecto más oscuro del día a día de Naruto, el de un paria al que el resto de su pueblo rechaza al inicio de la historia.

"Creo que su viaje en la historia que vamos a contar es algo que encuentro muy personal. No solo a nivel cultural, pero también emocionalmente", dijo Cretton. "La trayectoria de Naruto, sus sentimientos de ser un extraño, ese sentimiento de tener algo feo, o un monstruo, o una parte de ti de la que te avergüenzas... Y después darte cuenta de que esa es la parte que te hace único, lo que te da poder".

El manga y el anime de 'Naruto' son conocidos por su acción y sus combates épicos, pero una de las cosas que te enganchan desde el primer momento es el propio Naruto. Ese componente emocional que le pone al nivel de otros grandes reyes del shonen como Goku y Luffy... Porque, al fin y al cabo, con esa edad quién no se ha sentido un poco excluido y como que no se termina de encajar con el resto.

Sí que tengo que decir que me preocupa que se esté buscando a un reparto de actores más mayores en lugar de apostar por un cast de niños de 12 o 13 años... Aunque por ahora Cretton parece entender de maravilla 'Naruto', y tiene el aprobado de Masashi Kishimoto, que es el mayor sello de confianza que se puede pedir.

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