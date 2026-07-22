Nico Williams estuvo enganchado a este anime durante el Mundial, y no ha parado de intentar convertir en otakus al resto de la selección: "Me la acabé ayer en el avión"

Hace unos años eso de ser ver anime era un hobby bastante oscuro, y del que mucha gente no quería hablar demasiado en público para evitar que le llamasen "friki". Ver anime y leer manga no estaba precisamente de moda (y a menudo era motivo para que te cayesen collejas en clase), así que el un futbolista campeón del mundo hablase de las series japonesas que le gustan seguramente no estaba en el bingo de nadie.

Las cosas cambian (para bien)

En los últimos años ya sabemos que la cosa ha cambiado, y mucho. El anime está más de moda que nunca y ya hace mucho que ha dejado de ser un nicho para ser un medio más del que millones de personas disfrutan. Nico Williams ha hablado a menudo de lo mucho que le gusta el anime, e incluso durante el Mundial 2026 ha tenido algún momentillo para ponerse al día con alguno.

"Yo estoy viendo 'Jujutsu Kaisen', que me la acabé justo ayer en el avión", afirmó Williams en una entrevista con DAZN durante la competición.

Además, afirmó que no es el único "otaku" del equipo, y que hay varios jugadores que también están muy metidos en el mundillo y que poco a poco están convenciendo al resto de la selección para apreciar el anime.

"Estamos viendo bastantes. Yo, Dani Olmo, David Raya... Estamos metiendo un poco a todos en ese mundo porque dicen que son "dibujos animados" pero bueno, yo les digo a todos que se animen a verlo porque mola un montón".

Ya sabemos que el anime viene pisando fuerte con las generaciones más jóvenes, y que se ha normalizado en gran parte gracias al streaming. 'Jujutsu Kaisen' parece haber sido la serie que ha tenido a Williams enganchado durante el Mundial, lo que tiene sentido porque este mismo año estrenó su tercera temporada. Aunque hay otro anime mítico que sentó un antes y un después:

"Aprendizaje del anime, hay mucho. Por ejemplo, un anime que me marcó mucho fue 'Hunter x Hunter', me gustó mucho... Pero tampoco voy a dar spoilers", se rio el jugador.

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