Estrenos (22 de julio): 59 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Estamos en pleno estío y ahora que ha terminado el mundial podemos dedicarnos a otra de nuestras pasiones: el cine y la televisión. Algo de lo que el mundo de las plataformas de streaming está francamente lleno. Y como muestra las decenas de estrenos de esta semana.
Vamos a repasar las 59 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+. Veamos.
Índice de Contenidos (10)
Los creyentes
Dirigida por Roger Gual | Reparto: Jose Coronado y Stéphanie Magnin
Película que marca la reunión de tándem formado por Carlos Montero y Darío Madrona. En 'Los creyentes' tenemos la historia de una mujer que regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, de quien empieza a sospechar que ha sido responsable de la tragedia.
- Estreno el viernes en Netflix
Stuart no logra salvar el universo (Stuart Fails to Save the Universe)
Creada por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady | Reparto: Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie
La nueva serie del universo de 'The Big Bang Theory' nos ofrece un viaje al multiverso a través de la aventura del tendero de cómics, Stuart, que se ve teniendo que salvar la realidad cuando estropea un dispositivo de Sheldon y Leonard.
- Estreno el viernes en HBO Max
Todos los estrenos
Netflix
- 72 horas (viernes)
- 1941 (jueves)
- Asteroid City (jueves)
- El cobrador de deudas (jueves)
- Los creyentes (viernes)
- Elize. Sombras de mujer (miércoles)
- GIGN. Unidad de élite (miércoles)
- Jujutsu Kaisen T3 (miércoles)
- Kaulitz y Kaulitz T3 (jueves)
- Musafir Cafe (viernes)
- Nueva vida en Ransom Canyon T3 (jueves)
- El otro padre (jueves)
- Te quiero desde siempre (jueves)
- Una tóxica historia de amor (miércoles)
Disney+
- Bleach: Thousand-Year Blood War T4 (sábado)
- ¡Nunca cambies! (Viernes)
- Pompeya antes del desastre (jueves)
- Soy Luna: Volver a rodar (viernes)
- Una tienda para asesinos T2 (miércoles)
HBO Max
- La ahorcada (jueves)
- Mortal Kombat II (viernes)
- Stuart no consigue salvar el universo (viernes)
Movistar Plus
- 33 días (jueves)
- Septiembre 5 (viernes)
- Serás Farruquito (miércoles)
- Vida privada (jueves)
Filmin
Todos el viernes
- La apuesta de Buffalo Bill
- Así llegó la noche
- Castration Movie: Una antologia
- Departures
- Destino, dile que no soy malo
- Drácula de Radu Jude
- Eephus
- Egghead Republic
- Fwends
- La gallina
- H de Halcón
- El huerto de Agatha
- I Love Peru
- Idiotka
- La ilusión de Garibaldi
- Islands
- Julian
- Kingdom
- La mujer de…
- Nomad Shadow
- La risa y la navaja
- El secuestro de un presidente
- Un secuestro familiar
- Una segunda vida
- Seis días de primavera
- Sexo en la ciudad
- Si me voy, ¿me echarán de menos?
- Siri Hutsvedt - Dance Around the Self
- Tell Everyone
- Wild Foxes
- Yes!
- Yo te creo
Otros
- Dink (viernes en Apple TV)
- He-Man y los Masters del universo (miércoles en Prime Video)
- Song Sung Blue. Canción para dos (sábado en SkyShowtime)
Todo lo mejor en Espinof
Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.
Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.
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