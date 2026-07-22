Estrenos (22 de julio): 59 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y SkyShowtime

Estamos en pleno estío y ahora que ha terminado el mundial podemos dedicarnos a otra de nuestras pasiones: el cine y la televisión. Algo de lo que el mundo de las plataformas de streaming está francamente lleno. Y como muestra las decenas de estrenos de esta semana.

Vamos a repasar las 59 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, Apple TV, SkyShowtime, HBO Max y Disney+. Veamos.

Los creyentes

Dirigida por Roger Gual | Reparto: Jose Coronado y Stéphanie Magnin

Película que marca la reunión de tándem formado por Carlos Montero y Darío Madrona. En 'Los creyentes' tenemos la historia de una mujer que regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, de quien empieza a sospechar que ha sido responsable de la tragedia.

Estreno el viernes en Netflix

Stuart no logra salvar el universo (Stuart Fails to Save the Universe)

Creada por Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady | Reparto: Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie

La nueva serie del universo de 'The Big Bang Theory' nos ofrece un viaje al multiverso a través de la aventura del tendero de cómics, Stuart, que se ve teniendo que salvar la realidad cuando estropea un dispositivo de Sheldon y Leonard.

Estreno el viernes en HBO Max

Todos los estrenos

Netflix

72 horas (viernes)

1941 (jueves)

Asteroid City (jueves)

El cobrador de deudas (jueves)

Los creyentes (viernes)

Elize. Sombras de mujer (miércoles)

GIGN. Unidad de élite (miércoles)

Jujutsu Kaisen T3 (miércoles)

Kaulitz y Kaulitz T3 (jueves)

Musafir Cafe (viernes)

Nueva vida en Ransom Canyon T3 (jueves)

El otro padre (jueves)

Te quiero desde siempre (jueves)

Una tóxica historia de amor (miércoles)

Disney+

Bleach: Thousand-Year Blood War T4 (sábado)

¡Nunca cambies! (Viernes)

Pompeya antes del desastre (jueves)

Soy Luna: Volver a rodar (viernes)

Una tienda para asesinos T2 (miércoles)

HBO Max

La ahorcada (jueves)

Mortal Kombat II (viernes)

Stuart no consigue salvar el universo (viernes)

Movistar Plus

33 días (jueves)

Septiembre 5 (viernes)

Serás Farruquito (miércoles)

Vida privada (jueves)

Filmin

Todos el viernes

La apuesta de Buffalo Bill

Así llegó la noche

Castration Movie: Una antologia

Departures

Destino, dile que no soy malo

Drácula de Radu Jude

Eephus

Egghead Republic

Fwends

La gallina

H de Halcón

El huerto de Agatha

I Love Peru

Idiotka

La ilusión de Garibaldi

Islands

Julian

Kingdom

La mujer de…

Nomad Shadow

La risa y la navaja

El secuestro de un presidente

Un secuestro familiar

Una segunda vida

Seis días de primavera

Sexo en la ciudad

Si me voy, ¿me echarán de menos?

Siri Hutsvedt - Dance Around the Self

Tell Everyone

Wild Foxes

Yes!

Yo te creo

Otros

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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