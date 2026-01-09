'Song Sung Blue', Hugh Jackman y Kate Hudson brillan en una película con capacidad para gustar a todos pero sin entusiasmar a nadie

Hemos entrado de lleno en el periodo de los Óscar, con estrenos constantes de películas con aspiraciones a los galardones que entrega la Academia de Hollywood. Algunos arrasarán en nominaciones, mientras que otros se irán de vacío o como mucho con una presencia anecdótica en la temporada de premios. Todo hace pensar que 'Song Sung Blue: Canción para dos', el biopic protagonizado por Hugh Jackman y Kate Hudson, va a pertenecer a este último grupo.

'Song Sung Blue: Canción para dos' cuenta la historia de Mike y Claire, dos músicos que se enamoran y forman un grupo tributo a Neil Diamond. Su llamativa historia sirvió como base para un documental en 2008 en el que el cineasta Craig Brewer ('Yo soy Dolemite') se ha inspirado ahora para hacer una película con claro sabor a Óscar, pero que habría encajado mejor hace 20 o 30 años.

'Song Sung Blue' es una película que lo tiene claro

Las actuaciones de Jackman y Hudson son, de lejos, lo más destacable de 'Song Sung Blue: Canción para dos', pero uno de los aciertos de la película es no convertirse simplemente en un espectáculo para el mero lucimiento personal de ambos. Aquí se nota en todo momento que Brewer busca ofrecer un drama reposado con vocación de feel good movie, de esos que quieren indagar algo más para así conseguir un mayor impacto emocional en el espectador.

Eso es algo que se percibe incluso en el tono, donde 'Song Sung Blue: Canción para dos' podría haber sido una especie de mero recopilatorio de los momentos más destacados en la vida de sus dos protagonistas, pero lo cierto es que navega muy bien por todos los altibajos de su vida. Así uno entiende mejor sus motivaciones, especialmente las del personaje de Jackman, y todo ello refuerza aún más ese tramo final que realmente llega a sentirse como algo inevitable en todos los sentidos.

Sin embargo, Brewer, que también ejerce como guionista, tampoco construye la película pensando únicamente en esa especie de gran colofón final, pero sí que comete un error que lastra el resultado final. Y es que puede que la historia de Mike y Claire sea extraordinaria en sí misma, pero el cine ha recurrido tantas veces a este tipo de relatos que acaba sintiéndose un tanto convencional.

Claro que hay detalles muy específicos que uno pensaría que han salido de la mente del guionista más retorcido si no fuesen totalmente reales, pero Brewer al menos se muestra consciente de cuál es el material que tiene en sus manos y prefiere no hacer malabarismos extraños con ello. Aquí se busca más la celebración de la vida de sus protagonistas, aunque sin por ello renunciar jamás a sus miserias.

Todo eso lleva a que 'Song Sung Blue: Canción para dos' tenga más de historia de dos grandes perdedores intentando hacer realidad su sueño que cualquier otra cosa. Es ahí por donde engancha realmente al espectador, sin importar lo obvia que pueda ser en algunos temas -pienso sobre todo en los problemas con el alcohol de Mike-, pues hace gala en todo momento de una candidez contagiosa a la hora de situar al público en todo momento.

Eso sí, no esperéis aquí esa garra arrebatadora que podían llegar a tener los números musicales de 'El gran showman', pues aquí estamos ante una propuesta mucho más terrenal en la que el simple hecho de llegar a ejercer como teloneros de Pearl Jam es un auténtico hito. Pero no esperéis que haya una progresión constante, pues lo que sí refleja muy bien la película son los altibajos de la vida que tan pronto te hacen tocar el cielo como estar totalmente hundido.

Es en ese escenario concreto en el que Jackman y Hudson se mueven de maravilla. Inicialmente es él quien lleva la voz cantante de forma clara, pero la película pronto se convierte en la historia de dos apasionados de la música que simplemente quieren ganarse la vida con ello. Sus sueños son mucho más terrenales de loa habitual, siendo eso algo que la película nunca olvida. Y qué bien están ambos en los momentos musicales.

Además, Jackman y Hudson están bien rodeados con un reparto que quizá tiene que lidiar con personajes más arquetipo, pero sin que ello les impida tener también para brillar por encima de su naturaleza de meros complementos. El caso más claro es el de Ella Anderson, como hija en la ficción de Hudson, pero me sorprendió especialmente la cercanía que transmite Jim Belushi como el agente de ambos.

Lo que queda al final en 'Song Sung Blue' es una feel good movie bastante lograda y un biopic muy cumplidor. Es ese tipo de cinta que podrías recomendar casi a cualquier tipo de persona con la esperanza de que va a parecerle una buena película, pero siendo siempre consciente de que es muy poco probable que a nadie vaya a encontrarla realmente memorable.

