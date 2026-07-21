Christopher Nolan, sobre la inspiración de Guillermo del Toro en 'La Odisea': "Hay que abordar a los monstruos como a cualquier otro personaje"

Christopher Nolan siempre ha defendido el valor de los efectos prácticos frente al abuso del CGI, pero para dar vida a los monstruos y criaturas mitológicas de 'La Odisea' encontró una fuente de inspiración realmente inesperada: Guillermo del Toro.

El director británico ha reconocido que la forma en la que el cineasta mexicano entiende a los seres fantásticos fue clave para afrontar uno de los mayores retos de esta ambiciosa adaptación de Homero, una superproducción rodada íntegramente con cámaras IMAX y concebida para convertir la mitología griega en una experiencia tan espectacular como tangible. El resultado, según Nolan, no pasa por hacer monstruos impresionantes, sino por tratarlos como auténticos personajes

La inspiración detrás de los monstruos

Christopher Nolan ha explicado que la influencia de Guillermo del Toro fue decisiva a la hora de construir las criaturas mitológicas de 'La Odisea'. "Me inspiré mucho en Guillermo del Toro. Lo que aprendí de él es que un monstruo no es un monstruo. Hay que abordarlos como a cualquier otro personaje", aseguró el director.

Fiel a su forma de entender el cine, Nolan volvió a rechazar el uso de imágenes generadas por ordenador. En lugar de recurrir al CGI, el equipo utilizó animatrónica, robótica, marionetas y efectos prácticos para recrear criaturas como Escila, apostando por una presencia física que reforzara el realismo del universo mitológico.

Por eso mismo, uno de los mayores desafíos fue crear a Polifemo, el cíclope interpretado por Bill Irwin. Para ello combinaron distintos recursos físicos con el trabajo del actor, cuya experiencia como mimo y artista corporal resultó fundamental.

Con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares y rodada en escenarios naturales de varios países, 'La Odisea supone otro salto de escala para el director. Además de convertirse en la primera película filmada íntegramente con cámaras IMAX, la producción destaca por su espectacularidad y por la forma en que combina la épica clásica con una puesta en escena completamente física.

Pero más allá del despliegue técnico, el cineasta considera que esta adaptación resume las obsesiones narrativas que han recorrido toda su filmografía.

"He estado contando esta historia en todas mis películas durante años. Es una historia familiar, de amor, de venganza, de guerra, de madurez"

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