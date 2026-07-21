Christopher Nolan, obligado a tomarse un descanso después de 'La Odisea': "Me superó"

Christopher Nolan acaba de estrenar 'La Odisea', pero quienes ya estén preguntándose cuál será su siguiente proyecto tendrán que tener paciencia. El director británico ha confirmado que se va a tomar un descanso y que pasará bastante tiempo antes de volver a ponerse detrás de las cámaras.

Después de llevar al límite la tecnología IMAX para adaptar el poema de Homero y de firmar la producción más ambiciosa de su carrera, Nolan reconoce que necesita tiempo antes de afrontar un nuevo desafío.

Toca esperar, pero merecerá la pena

Christopher Nolan ha explicado en una entrevista que no tiene intención de acelerar su próximo proyecto y confirmó que habrá que esperar, como mínimo, tres años. Confirmó que serán "al menos" tres años de espera, manteniendo así el mismo ritmo de estrenos que ha seguido con 'Interstellar', 'Dunkerque', 'Tenet', 'Oppenheimer' y ahora 'La Odisea'.

El director reconoce que la adaptación del clásico de Homero ha sido una experiencia extremadamente exigente tanto para él como para todo el equipo.

"Definitivamente me superó y creo que también a los demás. Es decir, es La Odisea, por supuesto que debe ser difícil. No estamos haciendo bien nuestro trabajo al hacer una película de La Odisea si no parece difícil"

Uno de los grandes hitos del proyecto ha sido convertirse en la primera película rodada íntegramente en IMAX de 70 milímetros. Nolan explicó que llevaba años queriendo hacerlo y que esta era la ocasión perfecta:

"Fui a IMAX y dije: 'Mirad, si alguna vez vamos a cumplir este sueño de rodar toda la película de esa manera, esta es la ocasión. Esta es La Odisea"

Y la apuesta parece haber dado resultado. 'La Odisea' ha firmado el mejor estreno mundial de toda la carrera de Christopher Nolan, superando incluso el de 'El caballero oscuro: La leyenda renace'. La película ya acumula más de 257 millones de dólares en sus primeros días y todo apunta a que seguirá creciendo durante las próximas semanas.

Por ahora, el director no ha querido dar ninguna pista sobre cuál será su siguiente película. Lo único que ha dejado claro es que, después del enorme esfuerzo que ha supuesto 'La Odisea', se tomará el tiempo necesario antes de embarcarse en otro proyecto. Y seguro que merecerá la pena.

En Espinof | Antes de Christopher Nolan estas 3 películas ya hicieron su propia versión de ‘La odisea’ y puedes verlas en streaming

En Espinof | He visto 'Oppenheimer' justo antes de 'La Odisea' y creo que ambas películas dialogan entre sí. Son dos caras de la misma obsesión de Christopher Nolan