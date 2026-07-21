"Sacadme de una puta vez de aquí". Ed Harris se sintió tan timado por su papel en 'Rancho Dutton' que quiso irse

Es uno de los componentes del cuarteto principal de 'Rancho Dutton' (Dutton Ranch), pero durante el rodaje de la serie Ed Harris no sabía por qué estaba ahí. O, mejor dicho, por qué le habían prometido un papel importante en el spin-off de 'Yellowstone' cuando luego no era para tanto.
Así lo ha asegurado el actor durante el preestreno de 'Dink', la película de Apple TV. Hablando para el micrófono de Variety, Harris habló de cómo se sintió «engañado» en cuanto a la importancia real de su personaje, Everett McKinney, en la primera temporada de la serie. Tanto que quiso irse.
Harrispentido de participar
«Sacadme de una puta vez de aquí», diría el actor a su equipo ante la decepción que le supuso aterrizar en la serie producida por Taylor Sheridan. Una ficción que parecía no darle a su personaje la importancia que merecía:
«Antes de firmar, hablaron conmigo bastante sobre la temporada y lo que iba a hacer mi personaje... y que era uno de los cuatro personajes principales. Y eso no era realmente así. (...) Dije "Me siento infrautilizado e intrascendente" y ellos respondieron tipo "Ah". Me dicen que mi personaje tendrá algo más que hacer [en la temporada 2]. Estaba algo frustrado, para serte sincero.»
El actor no da nombres, pero sí que asegura que hubo momentos durante la producción (y emisión) que consideró suficiente como para anular su contrato de dos temporadas. Uno, en particular, le cabreó especialmente:
«Hay esta escena en la que estoy hablando con Beth en el bar y Rip llega y me dice. "Vale, Everett, vamos, te toca". Voy hacia el micro y lo cortan. Cortan la canción. Y pienso "Que os jodan, tíos".»
Según el actor, cuando fue a pedir explicaciones desde producción le aseguraron que tuvieron que cortar porque no cuadraba con el final más oscuro del episodio. Eso sí, a pesar de su decepción constante durante el rodaje, Harris reconoce que cuando veía la serie sí que le daba la impresión de que su personaje era más importante de lo que le había parecido hasta el momento.
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