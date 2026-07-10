El final de 'Rancho Dutton', explicado: qué pasa con Carter y la gran revelación del personaje de Ed Harris

La primera temporada de 'Rancho Dutton' ha dicho adiós con un final que mezcla asesinatos, traiciones, grandes revelaciones y un secuestro de última hora. Y también aprovechó para resolver varios de los misterios que ha ido sembrando la serie desde su estreno.

El episodio confirmó, por ejemplo, cómo acabó Beulah Jackson colaborando con el cártel y cuál era el verdadero alcance de su operación de contrabando, pero también decidió guardar algunas de sus cartas más importantes para después.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la serie

No deja títere con cabeza

La muerte de Rob-Will Jackson parecía dejar poco margen de duda. Todo apuntaba a que su hermano Joaquín Reyes había cumplido la orden de Mariano Reyes para hacerse con el control del Rancho 10 Petal. Sin embargo, la serie evita mostrar el momento del disparo.

De hecho, las sospechas aumentan la lista de candidatos, que van desde un sicario del cártel hasta el propio Mariano Reyes o incluso algún enemigo que buscaba vengarse de Rob-Will.

Otra gran incógnita gira en torno al embarazo de Oreana Jackson. La joven descubre que espera un bebé en medio del caos del episodio, pero la identidad del padre sigue siendo un misterio. Carter Green parece el candidato más evidente, aunque la serie también dejó caer que Oreana mantuvo una relación con Harrison Williams, abriendo la puerta a un conflicto que podría complicar todavía más la relación entre los Dutton y los Jackson.

Además, el secuestro de Carter también plantea una pregunta clave que es cómo supo el cártel exactamente dónde encontrarlo. Muy pocas personas conocían su escondite, por lo que la teoría de un topo cobra cada vez más fuerza. El sheriff Handy Wade aparece como uno de los principales sospechosos, especialmente después de los acontecimientos vividos durante la primera temporada y de su comportamiento cada vez más cuestionable.

Por último, queda pendiente saber más del pasado de Everett McKinney, uno de los personajes más enigmáticos de la serie. El veterinario interpretado por Ed Harris revela que perdió a su hijo Levi cuando apenas tenía 14 años, dejando entrever un trauma del que todavía no sabemos apenas. Y todo apunta a que la próxima entrega no solo responderá a las incógnitas pendientes, sino que también profundizará en uno de los personajes más complejos de la ficción.

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