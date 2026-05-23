'Yellowstone' no sería lo mismo sin Beth y Rip. Su forma de quererse me ancló a la serie desde el principio y por eso tenía tantas ganas de ver 'Rancho Dutton'

Más allá de las tramas del rancho, la política de poder o los conflictos por la tierra, al final siempre acabo volviendo a lo mismo con el universo 'Yellowstone'. Beth y Rip no son solo "la pareja icónica", sino que además son dos personajes que funcionan como una especie de núcleo emocional dentro de un universo en el que casi nunca hay espacio para la tranquilidad.

Ella es pura electricidad, impulsiva, feroz, incapaz de suavizar lo que siente, y él es contención, silencio y lealtad sin límites. Y lo curioso es que no se equilibran en el sentido clásico, sino que chocan, se desafían y aun así se sostienen. En un mundo como el de 'Yellowstone', donde casi todo se mide por el poder, la violencia o la supervivencia, su relación termina siendo una de las pocas cosas que íntimas que quedan, incluso cuando es incómoda, extrema o difícil de entender. Y por eso he pillado tan a deseo 'Rancho Dutton', su propio spin-off.

Un equilibrio imposible

Beth (Kelly Reilly) es un personaje que vive a la defensiva. Ataca antes de que la hieran, habla antes de pensar y rompe antes de que algo pueda romperla a ella. Y aun así, Rip (Cole Hauser) no intenta domesticarla ni reducirla a una versión más sencilla de sí misma. Su forma de estar con ella no pasa por cambiarla, sino por acompañarla a pesar de todo y resistir a sus impulsos. Una resistencia que no es pasiva, sino que es una decisión constante de no abandonar el lugar que ocupa Beth, incluso cuando ese lugar es caótico o doloroso.

Y al otro lado, Rip no es simplemente el hombre rudo que la acompaña. Su fuerza está en la consistencia. No reacciona como Beth, no explota, no compite con su intensidad, sino que la contiene sin apagarla. En muchos momentos, su presencia funciona casi como un ancla, no porque la frene, sino porque le da un punto de apoyo desde el que Beth puede seguir siendo ella misma sin que todo se derrumbe a su alrededor.

Hasta ahora ha sido muy curioso ver cómo gestionan el conflicto. No son una pareja que discute bien ni que lo resuelva todo con facilidad. Pero sí hay una especie de acuerdo silencioso: lo importante no es evitar el choque, sino no romper el vínculo en el proceso. Sus peleas no buscan ganar, sino sobrevivir. Y eso, en el contexto de 'Yellowstone', donde casi todas las relaciones están atravesadas por la traición o el interés, ya es una forma de amar bastante radical y algo que se perpetúa también en 'Rancho Dutton'

También está la idea de la lealtad, que en ellos no funciona tanto como un gesto romántico tradicional, sino casi como una regla interna. Beth es leal a su manera, explosiva y radical; y Rip lo es desde la estabilidad absoluta. Ninguno lo expresa de forma suave, pero ambos operan desde la certeza de que el otro es su punto fijo en un mundo que cambia constantemente.

Por eso, más que verlos como una simple pareja, me resulta más interesante pensar en ellos como dos fuerzas que se han elegido sin dejar de ser peligrosas la una para la otra. No hay una versión idealizada de Beth y Rip, y quizá ahí está precisamente lo que les hace tan magnéticos: no encajan perfectamente, no se corrigen mutuamente, no se salvan. Pero, dentro del caos del universo Dutton, han construido algo que se parece mucho a una forma de pertenencia. Y por eso les tengo tanto cariño.

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