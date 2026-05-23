Aina Clotet triunfa en Cannes con su debut como directora. 'Viva' captura la necesidad de disfrutar antes de que sea tarde, pero se atasca en líos románticos

El cine español ha sido protagonista de la 79ª edición del Festival de Cannes. Además de la histórica selección de tres largometrajes en competición, dirigidos por Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis, se estrenaron más títulos con firma española en el festival. En la programación de la Semana de la Crítica (organizada por el gremio de críticos franceses), pudimos ver 'Viva', el debut en la dirección de Aina Clotet.

Un debut exitoso en Cannes ya que se ha alzado con el Premio Fundación Louis Roederer a la Revelación de la Semana de la Crítica. La catalana no solo dirige, también coescribe el guion (junto a Valentina Viso) y encarna a la protagonista de esta intensa comedia dramática, o dramedia, que desde su título ya grita su gran tema: disfrutar de la vida.

Claro, no es muy original. Los romanos ya hablaban de carpe diem hace más de dos mil años. Hasta los animales lo intentan, los pobres, a su manera. La cuestión es qué entendemos por disfrutar la vida. Y también, ¿qué opciones se tienen realmente para perseguir esta meta? Bueno, Clotet no se complica con las respuestas en su ópera prima y tira por una solución fácil: entregarse a un romance apasionado.

'Viva', un carpe diem limitado a reconectar con la energía adolescente

No sólo eso, hay que elegir con quién; aquí se recomienda quedarse con una persona joven y guapa que esté disponible y deseosa a cualquier hora, por lo que sea. Y ya pues a disfrutar de la vida. Sin pensar en las consecuencias porque la vida son dos días. Una expresión que en el caso de la protagonista de 'Viva' podría ser literal. Y esto es lo que justifica que empiece una aventura con un muchacho que se ha obsesionado con ella.

La película se centra en Nora (Aina Clotet), una mujer de 40 años que acaba de superar un cáncer e intenta volver a recuperar su vida. Durante una revisión rutinaria le comunican que debe hacerse nuevos análisis y entra en pánico. Ante la posibilidad de volver a pasar por otra etapa de sufrimiento peleando por su vida, comienza a tomar decisiones más impulsivas sin pensar en las consecuencias, solo en lo que le pide el cuerpo. Porque igual las consecuencias no van a importar demasiado si resulta que reaparece su mayor pesadilla.

Aunque tiene una relación estable con Tom (Naby Dakhli) que le ha servido de apoyo durante el duro tratamiento del cáncer, Nora se siente atraída por el más joven Max (Marc Soler) y empiezan un tórrido romance. Este objeto de deseo pone patas arriba su anterior existencia y se convierte en una distracción efectiva que le permite evadirse del trauma, la ansiedad y el miedo a la muerte.

Por otro lado, Nora debe volver a la rutina de su trabajo y comprueba que el descanso obligado por su salud le ha impedido progresar. Animada por su nuevo amante, trata de recuperar el tiempo perdido también en el campo profesional. Porque se supone que es una profesional brillante, o eso dicen, evitando entrar en la cuestión de que su jefe es su propio padre. No sé si es que la endogamia en el trabajo es tan natural en el entorno de Aina Clotet que no le presta atención, pero me llamó la atención cómo va resolviendo esta subtrama.

En todo caso, 'Vivir' tiene un discurso sencillo con el que cabe identificarse y sentir empatía hacia el drama de la protagonista, aunque no se compartan sus decisiones. El tono ligero, simpático e irónico, con el que se suavizan los momentos más graves también ayuda a digerir la película con agrado, en gran parte gracias al humor del guion y el reparto, que incluye a Willy Toledo, Lloll Bertrán, Zaïra Pérez y Xavi Daura.

Con su debut como directora, Aina Clotet pretende capturar con cierto realismo y crudeza las consecuencias del trauma de una persona que ha sufrido un cáncer, así como ese ansia por pasar página, por recuperar la confianza y las ganas de vivir. Sin embargo, 'Viva' se queda en la superficie de todo lo que plantea. Enseñar cuerpos desnudos, interpretar escenas de sexo, jugar en el barro, bailar con alegría, gritar muy fuerte, y recurrir a la escatología ocasionalmente; son elementos calculados que se introducen en la película en busca de una autenticidad que se siente forzada, impostada.

Tampoco ayuda que Aina Clotet convierta la película en un obvio vehículo para su lucimiento personal. Ni que su personaje actúe en ocasiones como una adolescente intensa de 40 años que vive su propio cuento erótico. Más allá de las limitadas opciones con las que Clotet decide trabajar para centrarse en pocos personajes, me aburrió ese enredo romántico convencional y un conflicto laboral desarrollado con tanta simpleza que solo tiene algún sentido desde la comedia más disparatada, en una narración que llega a durar casi dos horas.

No quedé muy entusiasmado, no, pero no deja de ser un debut. Un primer paso en la carrera como directora de Clotet, que tras el premio en Cannes parece que refuerza su marca y va a poder seguir desarrollando su habilidad como narradora para compartir su forma de entender el cine. Por mi parte solo espero poder conectar más con su siguiente largometraje.

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