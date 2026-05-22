'Rancho Dutton' recupera la esencia que nos hizo enamorarnos de 'Yellowstone' y confirma que el universo Dutton todavía tiene mucha guerra que dar

Después de la división de opiniones que supuso el estreno de 'Marshals', algunos empezaron a dar por hecho que el universo 'Yellowstone' ya estaba completamente agotado y que cualquier spin-off iba a parecer como una copia descafeinada del fenómeno original. Pero 'Rancho Dutton' consigue exactamente lo contrario. La serie recupera la tensión, el tono de western moderno y esa sensación constante de peligro que convirtió a la ficción de Taylor Sheridan en una obsesión televisiva durante años.

Beth y Rip siguen siendo una pareja salvaje, explosiva y emocionalmente rota, pero ahora la serie los obliga a empezar desde cero en Texas, lejos del apellido Dutton y de todo el poder que tenían en Montana. Y ahí está precisamente lo más interesante de la serie, porque por primera vez son ellos quienes llegan como intrusos a un territorio dominado por otros rancheros, obligados a sobrevivir en un entorno donde ya no controlan las reglas del juego.

'Yellowstone' nunca acabó del todo

El gran acierto de la nueva serie es colocar a Beth y a Rip en el lado opuesto del conflicto que siempre protagonizaron. En Montana defendían su territorio frente a cualquiera que quisiera arrebatárselo y ahora son ellos los forasteros que intentan abrirse paso en Texas. La serie juega constantemente con esa ironía y convierte su adaptación al nuevo entorno en una fuente continua de tensión y problemas.

Además, Beth sigue siendo uno de los personajes más magnéticos de la televisión actual, aunque aquí aparece algo más contenida. Kelly Reilly suaviza parte de la agresividad habitual del personaje sin quitarle fuerza, mostrando a una Beth marcada por todas las pérdidas acumuladas durante 'Yellowstone'. Sigue teniendo el carácter de siempre, pero ahora también transmite agotamiento y es vulnerable.

Por otro lado, Rip es el que más evoluciona. La serie lo obliga a ocupar una posición de liderazgo que antes pertenecía a John Dutton y le obliga a enfrentarse a decisiones mucho más difíciles de lo habitual. Cole Hauser encuentra algunos de los momentos más potentes del personaje precisamente cuando Rip deja de ser el ejecutor silencioso y empieza a cargar con responsabilidades que lo superan.

La serie también introduce nuevos personajes que funcionan bastante bien dentro del universo. Annette Bening impone muchísimo como Beulah Jackson, una ranchera poderosa que recuerda inevitablemente a John Dutton, mientras que Ed Harris aporta una presencia enorme en cada aparición. No todos los secundarios tienen la misma fuerza, pero el conflicto familiar vuelve a ser importante.

Otro de los aspectos más interesantes es que 'Rancho Dutton' elimina parte de los discursos más agotadores de 'Yellowstone' y apuesta más por el drama y la supervivencia cotidiana. Aquí los protagonistas no parecen invencibles ni capaces de salir indemnes de cualquier situación. Las consecuencias pesan más y la serie recupera esa sensación de desgaste constante que funcionaba tan bien en las primeras temporadas.

Y visualmente sigue siendo un espectáculo. Aunque Montana deja paso a los paisajes abiertos de Texas, la serie mantiene esa fotografía gigantesca y casi cinematográfica que convirtió 'Yellowstone' en una experiencia tan absorbente. Hay episodios que parecen directamente una sexta temporada de la serie original, pero con suficiente identidad propia como para justificar completamente este nuevo capítulo que acaba de comenzar.

Está disponible en SkyShowtime.

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