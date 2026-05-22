En plena tragedia de 'Pasalabra' hay un claro ganador del Rosco: Telecinco

«Tragedia». Así de claro describía Pedro Piqueras anoche en 'La revuelta' la noticia de que la Justicia había ordenado la retirada inmediata de una de las pruebas más icónicas de la televisión: el Rosco de 'Pasapalabra'. Se daba así cierre a un lío judicial que llevaba años en activo, prácticamente desde que Atresmedia se hizo con los derechos del concurso.

Una lección no aprendida. La historia del concurso en nuestro país ha estado salpicada de la picaresca española. Ya sea por parte de la productora o del canal correspondiente en esa época. Después de una primera etapa en Antena 3, Telecinco pasaba a emitir 'Pasapalabra' desde 2006, siguiendo los pasos de su matriz italiana. Hasta aquí todo bien.

Roscopalabra

El problema llega ya entre 2009 y 2010 cuando Mediaset decide continuar con el concurso sin pagar licencia al canal original, ITV. El Rosco no formaba parte originalmente de 'The Alphabet Game' y se aferraron a esa cuestión para evitar pagar al canal por los derechos bajo acuerdo con la que tenía los derechos de la prueba, MC&F. Una decisión que les salió cara con una multa millonaria en 2017 y la retirada por orden judicial del concurso en octubre de 2019.

Para tenerlo claro: 'Pasapalabra' es un híbrido con, por un lado las pruebas "normales" siendo el formato en sí y, por el otro, el añadido del Rosco, que pertenece a otra productora: MC&F. Después de la condena a Mediaset, Atresmedia corre rauda y veloz a hacerse con el concurso, adquiriendo la licencia a ITV que, recordemos, no tiene los derechos del Rosco. Tiraron hacia delante igualmente.

Si tiramos de hemeroteca, recordaremos que entre lo que se decía qué iba a sustituir 'Pasapalabra' en la parrilla de Telecinco (que finalmente fue 'El tirón') podría ser, efectivamente, 'El rosco'. Ya en esta década parecía que las aguas estaban algo tranquilas salvo por ese pequeño fleco legal de qué pasaba con esta prueba final entre intentos de registrar la marca y demás cuestiones mercantiles.

Mientras tanto, Mediaset ejecutaba su plan secreto. Sabiendo de este agujero y teniendo en cuenta que ya tenían tanto relación con la empresa holandesa MC&F y, de hecho, ya valoraron hacer 'El rosco' independientemente, hace más de un año su consejero delegado Alessandro Salem decidió adquirir nuevamente la licencia. Una jugada maestra.

Ahora habrá que ver qué pasa finalmente con esto. Cómo se reinventa el concurso prescindiendo de una prueba que suele ser lo más visto del día en la televisión. O qué hace Telecinco con los derechos de la mítica prueba. De momento, todo apunta a un nuevo concurso.

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