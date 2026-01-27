"Quiero dar el bote con un nivel". El director de 'Pasapalabra' sobre cuántas palabras difíciles hay en el rosco

El desenlace del enfrentamiento más lucrativo en la historia de 'Pasapalabra' cada vez está más cerca. Rosa Rodríguez y Manu Pascual son los finalistas en disputarse un gran bote que va por los 2.668.000 euros, y están dejando en los últimos días escenas tensas. La contienda de ayer deja a Manu a muy poco de la victoria, con una Rosa disputándose la silla azul. Todo esto está ocurriendo casi tres años después de que Rafa Castaño se llevara 2.272.000 euros.

Ante aquella anticipada contienda en 2023, Miguel Aparicio, el director del programa, aparecía en el podcast 'Albóndigas' para charlar sobre su trayectoria profesional y desvelar algunos detalles del detrás de las escenas del querido formato.

La más candente de cara al espectador es cuántas palabras difíciles se meten a propósito en el rosco. Esas que parecen elegidas específicamente para atascar a los concursantes y hacer que los espectadores se lleven las manos a la cabeza. La respuesta no es la misma en todos los casos, claro. Aparicio admitía que depende de lo que cada uno considere una palabra difícil, pero no obstante existe un rango estimado.

"Es difícil saber para este nivel que tenemos. En realidad, dos, aunque para mí serían cinco o seis, para un concursante muy bueno cuatro y para Orestes, por ejemplo, dos o a veces una".

Lo cierto es que el concurso no deja de levantar el listón para unos concursantes cada vez más preparados. lo afirmaba Juan Campoy, primer ganador de rosco, que en 2020 admitía que hoy algunos se lo toman como una oposición, mientras que antes el perfil de concursante era sencillamente alguien "con cierta cultura general". Para el director el objetivo del programa sigue siendo dar el bote, pero no a costa de dejar de plantear un desafío estimulante, "Quiero dar el bote con un nivel", decía.

En el podcast Aparicio dejaba otras pildoritas sobre el detrás de las escenas del programa, como que en ocasiones tiene que cambiar personalmente una palabra del rosco en el último momento que no ve adecuada, pero que por lo general sus revisiones del guion son mínimas. Pese a la renqueante audiencia televisiva, 'Pasapalabra' se mantiene un formato exitoso y estable, con algunos baches por el camino como el baile de cadenas en los últimos años.

En Espinof | "Creía que podría ser un peso potente para no caer en la tentación". Mayeli se disculpa por uno de los momentos más locos de 'La isla de las tentaciones'

En Espinof | 'El Hormiguero' recibe a un Xokas desatado en uno de sus programas más caóticos. "Soy mucho más cercano de lo que tú podrías ser"