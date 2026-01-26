"No debería haberme expuesto a esta situación". Mayeli se disculpa por la revelación sorpresa de su embarazo en 'La isla de las tentaciones'

No es que la audiencia vea 'La Isla de las tentaciones' esperando encontrar modelos de conducta, y aun así, fue a finales de 2025 cuando los espectadores se quedaron estupefactos con uno de los momentos más polémicos del programa. Mayeli revelaba que había entrado en la edición estando embarazada, dejando atónita también a la presentadora Sandra Barneda.

Ahora Mayeli reflexiona sobre ello de primera mano en su programa 'Mi familia imperfecta', justificando que "creía, en mi mente ingenua, que podría ser un peso bastante potente para no caer en la tentación. Pero no estaba siendo sincera conmigo misma, no debería haberme expuesto a esa situación". Parece que desde luego algo le ayudó en ese sentido. Ya que en su paso por la edición se resaltaba no haber sido tentada por los solteros e incluso mostrarse arisca con ellos.

Tenían una mina de oro en cuanto a polémicas. En noviembre fue expulsada por pasarse de la ralla. En el mismo programa agredió a Aitor lanzándole un vaso de agua después de muchas fricciones entre ellos, y se coló en la villa de los chicos a pedir explicaciones a Álvaro, su pareja, solo para ponerse echa una furia al verla hablar con otra mujer. Tanto Mayeli como Álvaro repetían edición, además, habiendo acudido el año anterior sin ser pareja.

"A día de hoy me pregunto cómo se me ocurrió haber tomado esa decisión", afirma Mayeli sobre haber acudido embarazada sin avisar al programa. Confiesa que por momentos se cuestionó si debía participar en la edición, pero en última instancia decidió seguir adelante. La gran revelación llegó después de su expulsión y desde entonces ha vuelto a ocupar espacio en el programa, ya que la pareja no pudo aparecer en una reunión final de todas las parejas debido al embarazo avanzado.

Para el programa desde luego ha sido un filón. Telecinco cerró este mes su edición más rentable del programa hasta la fecha. El reality ha obtenido una media de 13.3% de cuota y 1.346.000 espectadores incluso teniendo en cuenta que ha variado entre franjas. Se trata en estos momentos del programa que mejor rinde de Telecinco y no quieren prescindir de él, con próximas ediciones e incluso spin-offs del formato ya en camino.

