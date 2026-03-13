En 48 horas este thriller criminal se ha colocado número 1 en 20 países. Una intrigante adaptación con Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis para ver en Prime Video

Un cadáver desnudo, atado y amputado al lado de las vías del tren. Con esa potente imagen arranca una de las series que, como amante del género de misterio, más ganas tenía de ver en estos primeros meses de 2026. Y sospecho que, como yo, muchos más porque en apenas 48 horas desde su estreno la serie se ha situado entre lo más visto de Prime Video.

De hecho, es número 1 en 20 países según Flixpatrol y ahora mismo se encuentra como lo más visto de Prime Video en España, superando a 'El joven Sherlock' y a 'Drácula' de Luc Besson. Está compuesta por ocho episodios y adapta las novelas de toda una maestra del género criminal.

Estoy hablando de 'Scarpetta', serie basada en los libros de Patricia Cornwell que, de alguna manera, inspiraron fenómenos televisivos como 'CSI'. Protagonizada por Nicole Kidman, seguimos la historia de una prestigiosa examinadora forense recién trasladada a su ciudad natal que se topa con un caso que puede echar por tierra el caso sobre el que construyó toda su carrera.

Ni una carpeta

Hasta aquí puedo leer porque básicamente la premisa se va desarrollando a lo largo de la hora de metraje de 'El puente del tiempo, parte 1', el episodio inaugural de la ficción. Una satisfactoria introducción tanto a la doctora Kay Scarpetta como a su familia. Ya que, aparte del misterio en sí, tenemos una exploración de la relación con su hermana (Jamie Lee Curtis) y su sobrina (Ariana DeBose).

Junto a este trío protagonista tenemos a Bobby Cannavale y Simon Baker en la parte de presente y, además, como el misterio se expande durante varios años tenemos también las versiones jóvenes de los protagonistas, encarnados por Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale y Hunter Parrish (versiones jóvenes de Kay, Dorothy, Pete y Benton).

Pese a su etiqueta de thriller y el punto de mostrar cadáveres en toda su crudeza, 'Scarpetta' se muestra algo más ligera de lo que puede parecer en un comienzo. Es, efectivamente, un drama criminal intrigante al uso pero con un fortísimo componente familiar. Ahí ya es criterio del espectador ver si convence más o menos... pero ya os digo que los intercambios entre Kidman y Curtis son muy dignos de ver.

Hay otras cosas que pueden convencer menos. Personalmente, no acabo de ver ciertas elecciones de castings teniendo en cuenta que pasan prácticamente tres décadas entre un caso y otro o que se note una tendencia a estirar un poco de más la premisa. Sin embargo, creo que es la típica serie que termina enganchando por los actores y, claro, porque en el fondo un buen misterio siempre es interesante.

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