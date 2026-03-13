Hasta hace poco Disney ganaba más vendiendo churros en Disney World que con tus películas favoritas. Cómo los parques han transformado a la compañía

Una entrada al emblemático Disney World de Orlando, el resort Disney más grande del mundo, cuesta hoy alrededor de 140 euros al día. El sitio utiliza un sistema de precios dinámicos según la demanda. Y ya que vas allí, podrás estar tentado de visitar varios parques además del mítico Magic Kindgom, quizás Animal Kindgom o quizás EPCOT. Quizás con quedarte en uno de sus hoteles. Ya que estás allí, por qué no, puedes estar tentado de pagar sus pases de cola rápida, o comer en uno de sus puestos o restaurantes.

A lo tonto, la burbuja Disney funciona gracias a una serie aparentemente inacabable de tentaciones sensoriales y cómo eso se transforma en un producto. Hace un par de años, desde Cross Screen Media hacían unas matemáticas demenciales que reflejan la importancia de los parques en la compañía a través de analizar la venta de churros. Los churros de Disney deben ser uno de los negocios más lucrativos del mundo. La compañía se gasta una miseria en ellos y se venden a precio premium. En datos de finales de 2025 el precio de un único churro llegaba a ser de 7,49 dólares. El año pasado de hecho subieron el precio unos 20 céntimos, sumando al descontento de unos visitantes que no paran de ver incrementos en todos los aspectos del parque.

La marca del ratón

En 2023 Disney recibió 35 millones de dólares en ingresos totales y 32 millones en beneficio bruto solo en churros. Esto supone alrededor de un 90% de margen de beneficios. Teniendo en cuenta que un churro cuesta alrededor de 60 céntimos de producir, que se venden por separado y que uno entre tres visitantes compra uno. Era el día y la noche con el negocio del streaming, que durante unos años ha sido un aparente pozo sin fondo financiero. En 2023 el negocio aún daba pérdidas de alrededor de 1.000 millones de dólares. Haciendo que la compañía agradeciese más la larga cola en el puesto de churros que todas esas series de grandes franquicias que estaba produciendo.

Disney empezó bastante tarde en el negocio del streaming y por momentos, parecía que se iba a quedar en el camino. Fue a finales de 2024 cuando Disney Plus empezó a ser rentable. En el tercer trimestre del año se quitaron los números rojos con 47 millones de beneficio, y el siguiente cuatrimestre los números se dispararon con 321 millones de beneficios. Ahora sí, el Mandaloriano y compañía lograban pasar por la izquierda a los snacks de Disney World.

Pero incluso los renovados beneficios del streaming no tienen nada que hacer con los apabullantes ingresos que obtienen los parques en su conjunto. En el primer cuatrimestre fiscal de 2026 obtenían unos 10.000 millones de dólares de récord, mientras que para la división de entretenimiento (que engloba streaming y estrenos de cine) se proyectaban unos 500 millones para el segundo cuatrimestre. No es de extrañar entonces que el nuevo CEO sea el anterior mandamás de los parques. Hace un tiempo que las prioridades de la compañía están claras.

Esta tensión entre los dos lados de la compañía es una que cada vez la compromete más creativamente. Disney World no podría vender churros a 7 dólares (ni a ningún otro precio) si no hubiera ninguna mascota querida en el parque. Al mismo tiempo, la división de entretenimiento debe asegurarse de que hay grandes personajes por los que acudir al parque. Esto está creando una de las etapas más conservadoras de la marca, con un aluvión de remakes en un intento de seguir asentando la huella cultural de los grandes éxitos, mientras se concede muy poco margen de error para recién llegados como 'Elio'.

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