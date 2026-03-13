Nicole Kidman desvela la inesperada petición que hizo a Alexander Skarsgard cuando rodaron juntos: "Deja el falafel ya"

Las anécdotas de rodaje suelen revelar detalles que no sabíamos relacionados con el trabajo de los actores, y Nicole Kidman ha compartido recientemente uno de los más curiosos durante su trabajo en 'Big Little Lies'. La ganadora del Oscar recordó una situación concreta durante el rodaje de la serie donde compartía escena con Alexander Skarsgård. En la serie interpretaban al matrimonio formado por Celeste y Perry Wright, y parece que más allá del drama que mostraba la ficción, Kidman tuvo que hacer una petición muy concreta a su compañero de reparto para facilitar las cosas.

Una curiosa petición

Durante su paso por el podcast Las Culturistas, la actriz habló sobre algo que para ella resulta absolutamente imprescindible cuando se trata de rodar escenas íntimas: el olor del aliento. De hecho, fue muy clara sobre esto:

"No soporto el mal aliento. Esto es un factor decisivo para mí. Puedes ser el chico más guapo, pero si me entras con mal aliento, te diría que no. Si digo: 'Respira sobre mí', y tengo que retroceder, ¡vaya!, me voy. No podrías ofrecerme suficiente dinero".

Ese rechazo al mal aliento le llevó a tener una conversación bastante directa con su compañero de reparto en 'Big Little Lies'. Kidman recordó que Skarsgård solía comer falafel antes de rodar algunas escenas, y contó que es algo que a ella no le hacía demasiada gracia.

"Cuando Alexander Skarsgård se comió un sándwich de falafel antes de las escenas de Big Little Lies, le pedí: No, no, no, Alex. Se supone que debería estar interesada en ti y en besarte; deja el falafel ya"

Kidman incluso bromeó sobre las consecuencias de aquella conversación: "Estoy segura de que no volvió a comer falafel nunca más. Le dije: No más falafel. No antes de besarte, no antes de hacer el amor".

