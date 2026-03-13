Rosamund Pike odia una de las primeras películas de su carrera. Cree que es "una de las peores jamás hechas" y que pudo haberle destrozado la carrera

Aunque hoy en día los gamers estén viviendo un periodo de bonanza gracias a las adaptaciones a series y películas (con 'Fallout' o 'Super Mario Bros' a la cabeza), durante muchos años ver tu juego favorito llevado a acción real era sinónimo de auténtico terror. Y la prueba definitiva, aparte de las películas de Uwe Boll, está en 'Doom', una co-producción entre Estados Unidos, Reino Unido, República Checa y Alemania basada en uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos y que era un auténtico desastre.

Mata-mata pasillero

Aquella película, que supuso un fracaso en taquilla (recaudó 58,5 millones de dólares frente a sus 70 millones de presupuesto), casi destruyó la carrera de su director, Andrzej Bartkowiak, condenado a hacer subproductos como 'Street Fighter: La Leyenda'. Por suerte, el reparto sobrevivió notablemente bien y se obvia que The Rock, Karl Urban o Rosamund Pike aparecían en este tremenda mancha negra. Pero su trabajo les costó, según ha confesado Pike al podcast How to Fail with Elizabeth Day.

Fue un absoluto fracaso. O sea, probablemente podría haber acabado con mi carrera. Probablemente fue una de las peores películas jamás hechas. Fue una catástrofe. No leo las críticas, pero te queda la sensación de que has tenido suerte de sobrevivir.

Pero claro, ¿cómo llegó Pike al proyecto si tan aberrante le parecía? "Cuando estaba haciendo 'Orgullo y prejuicio' y me lo estaba pasando genial en mis maizales con mi gorro, recibo una llamada para aparecer en una franquicia de acción. Estaban haciendo una versión de cine, una versión narrativa del videojuego 'Doom'. Y pensé en mi gorro, en mi campo de fardos de heno, 'Sí, puedo hacer cualquier cosa. Puedo saltar en este fardo de heno en mi miriñaque, así que puedo ir y matar zombies en Marte'".

Descubrió, claro, que no era así de fácil: "Así que de repente estoy en una película con The Rock, y me doy cuenta de lo absolutamente poco equipada que estoy para ser una estrella de acción. Había mucho macho. Había pesas en el set. Cada vez que se sacaba una pistola, era como una reliquia sagrada para los fans de 'Doom'. Estaba fuera de mi zona de confort, fuera de mi liga, fuera de mi comprensión". Al final, nueve años después, fue nominada al Óscar por 'Perdida', y la carrera solo ha ido hacia arriba desde entonces. A veces hay que ir a matar bichos a Marte para darse cuenta de lo que vales.

