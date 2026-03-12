12 años antes de subir al espacio con 'Proyecto salvación', Ryan Gosling nos sorprendió con su debut como director. Una película tan extraña como hipnótica

En plena ola de hype antes del estreno de 'Proyecto salvación', la nueva superproducción de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling, creo que es un buen momento para recordar una de las películas más curiosas -y menos conocidas- de su carrera: 'Lost River'. El actor canadiense se ha consolidado como una de las grandes estrellas de Hollywood, y su nuevo proyecto lo sitúa como el protagonista de una misión espacial para salvar la Tierra, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller.

Sin embargo, antes de volver a la gran pantalla con esta aventura interplanetaria, Gosling también demostró tener inquietudes detrás de la cámara. En 2014 debutó como director con 'Lost River', una película extraña e hipnótica que mezcla fantasía, thriller y drama urbano.

Entre la fantasía y la pesadilla urbana

'Lost River' supuso el salto de Ryan Gosling a la dirección, y desde el primer momento deja claro que no se trata de una película convencional. El actor apostó aquí por una historia atmosférica y muy visual que demuestra su interés por un cine más autoral y experimental.

La trama sigue a una madre soltera que intenta sobrevivir en una ciudad decadente mientras su hijo descubre un inquietante secreto oculto bajo las aguas de un río. A partir de este punto de partida, la película comenzará a entremezclar realismo social con elementos muy oscuros.

Uno de los grandes atractivos de 'Lost River' es que visualmente es arrolladora. La película apuesta por imágenes muy cuidadas, colores intensos y una atmósfera casi onírica que recuerda al cine de directores como Nicolas Winding Refn o David Lynch.

Y aunque Gosling no aparezca como actor, no es necesario verle, porque el reparto incluye talentos tan reconocibles como los de Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Matt Smith o Eva Mendes, que contribuyen a reforzar el tono extraño y fascinante de la película.

Puede que 'Lost River' no sea para todos los públicos, pero precisamente ahí reside parte de su encanto. Es una obra arriesgada, personal y muy distinta a lo que solemos ver en el cine comercial. Y una opción muy interesante para descubrir otra faceta de Ryan Gosling como cineasta. La tenéis en Filmin.

